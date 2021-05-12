https://ria.ru/20210512/turizm-1731876658.html

Эксперт рассказал, когда туризм в ЕС сможет восстановиться от кризиса

Эксперт рассказал, когда туризм в ЕС сможет восстановиться от кризиса

Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T07:11

2021-05-12T07:11

2021-05-12T07:11

туризм

евросоюз

европа

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.Дженкинс предположил, что в 2022 году объём туризма будет составлять примерно половину от того, что было в докризисном 2019 году.Отвечая на вопрос, ожидает ли он в принципе полного восстановления туристического сектора ЕС, он сказал: "Есть предположение, что полное восстановление все же произойдёт"."Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своём прежнем виде раньше 2023 года", - отметил Дженкинс.Глава ETOA отметил также, что сейчас, когда сфера туризма практически бездействует, очень трудно увидеть, какой ущерб был нанесён ей.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представители как мировых брендов, так и местных независимых компаний. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/otdykh-1731086432.html

https://realty.ria.ru/20210430/turizm-1730653049.html

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евросоюз, европа