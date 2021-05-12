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Туризм
https://ria.ru/20210512/turizm-1731876658.html
Эксперт рассказал, когда туризм в ЕС сможет восстановиться от кризиса
Эксперт рассказал, когда туризм в ЕС сможет восстановиться от кризиса
Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:11
2021-05-12T07:11
туризм
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.Дженкинс предположил, что в 2022 году объём туризма будет составлять примерно половину от того, что было в докризисном 2019 году.Отвечая на вопрос, ожидает ли он в принципе полного восстановления туристического сектора ЕС, он сказал: "Есть предположение, что полное восстановление все же произойдёт"."Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своём прежнем виде раньше 2023 года", - отметил Дженкинс.Глава ETOA отметил также, что сейчас, когда сфера туризма практически бездействует, очень трудно увидеть, какой ущерб был нанесён ей.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представители как мировых брендов, так и местных независимых компаний. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/otdykh-1731086432.html
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евросоюз, европа

Эксперт рассказал, когда туризм в ЕС сможет восстановиться от кризиса

07:11 12.05.2021
 
© РИА Новости / Доминик БутенДевушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже
Девушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
"Я думаю, следующий год будет очень и очень интересным. Я надеюсь, что коронавирус и страхи вокруг него станут воспоминанием. То, что мы будем видеть, - это пробуждение сферы туризма, люди будут начинать путешествовать в реальных масштабах", - отметил он.
Дженкинс предположил, что в 2022 году объём туризма будет составлять примерно половину от того, что было в докризисном 2019 году.
Отвечая на вопрос, ожидает ли он в принципе полного восстановления туристического сектора ЕС, он сказал: "Есть предположение, что полное восстановление все же произойдёт".
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"Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своём прежнем виде раньше 2023 года", - отметил Дженкинс.
Глава ETOA отметил также, что сейчас, когда сфера туризма практически бездействует, очень трудно увидеть, какой ущерб был нанесён ей.
"Когда люди снова начнут работать, мы увидим, в каком состоянии отрасль. Могут быть, например, реальные трудности с платежеспособностью, с поиском необходимого персонала, потому что люди ушли и начали карьеру в других сферах. Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймём это в следующем году", - отметил он.
ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представители как мировых брендов, так и местных независимых компаний. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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