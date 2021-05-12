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Туризм
https://ria.ru/20210512/turizm-1731871982.html
Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
В Евросоюзе наблюдается огромный спрос на туризм этим летом летом, в ряде стран россиян будут приветствовать как никогда, сказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:17
2021-05-12T03:17
туризм
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. В Евросоюзе наблюдается огромный спрос на туризм этим летом летом, в ряде стран россиян будут приветствовать как никогда, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.При этом все подобные разговоры сейчас происходят "на фоне огромного накопившегося спроса на путешествия этим летом", констатировал Дженкинс."Российские туристы хотят поехать куда угодно, куда они могут поехать... Я думаю, что когда туризм откроется, особенно если это будет касаться их любимых направлений, они поедут", - считает собеседник агентства.Яркая характеристика российских туристов состоит в том, что "они менее всех на планете боятся", добавил глава ETOA.Некоторые страны ЕС ранее объявил о возможности въезда для российских туристов.Так, Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, включая российских, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних, сообщили РИА Новости в туроператоре "Tez Tour Греция".Власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. Однако в начале мая сообщилось, что министерство здравоохранения страны оставило РФ в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску – пассажирам из России по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/otdykh-1731086432.html
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россия, евросоюз, в мире

Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом

03:17 12.05.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на пляже в пригороде Афин
Туристы на пляже в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. В Евросоюзе наблюдается огромный спрос на туризм этим летом летом, в ряде стран россиян будут приветствовать как никогда, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
"Люди с вакциной будут приветствоваться на ряде направлений. Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус", - отметил он.
При этом все подобные разговоры сейчас происходят "на фоне огромного накопившегося спроса на путешествия этим летом", констатировал Дженкинс.
"Российские туристы хотят поехать куда угодно, куда они могут поехать... Я думаю, что когда туризм откроется, особенно если это будет касаться их любимых направлений, они поедут", - считает собеседник агентства.
Яркая характеристика российских туристов состоит в том, что "они менее всех на планете боятся", добавил глава ETOA.
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"Я думаю, этим летом будут моменты, когда направления (страны) будут приветствовать российских туристов так, как они не приветствовали их раньше", - заключил он.
Некоторые страны ЕС ранее объявил о возможности въезда для российских туристов.
Так, Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, включая российских, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних, сообщили РИА Новости в туроператоре "Tez Tour Греция".
Власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. Однако в начале мая сообщилось, что министерство здравоохранения страны оставило РФ в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску – пассажирам из России по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.
ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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