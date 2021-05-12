Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/trevoga-1731871735.html
В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авиве второй раз за 10 минут и восьмой с вечера вторника, передаёт корреспондент... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:10
2021-05-12T03:10
тель-авив
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101688/47/1016884797_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_67b06344d3f9df3cdce028af4f5fa603.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авиве второй раз за 10 минут и восьмой с вечера вторника, передаёт корреспондент РИА Новости.Как информирует пресс-служба армии, сирены также срабатывали на юге страны в городе Беер-Шева.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали не менее шести раз во вторник вечером в Тель-Авиве и близлежащих городах.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210512/aviaudary-1731871329.html
тель-авив
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/101688/47/1016884797_135:0:1912:1333_1920x0_80_0_0_4811b853ffe859eb82e5e305c7453b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тель-авив, палестина, израиль, в мире

В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги

03:10 12.05.2021
 
© AP Photo / Dan BaliltyЖители города Тель-Авив укрываются в здании во время ракетного обстрела
Жители города Тель-Авив укрываются в здании во время ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Dan Balilty
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авиве второй раз за 10 минут и восьмой с вечера вторника, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как информирует пресс-служба армии, сирены также срабатывали на юге страны в городе Беер-Шева.
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали не менее шести раз во вторник вечером в Тель-Авиве и близлежащих городах.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
02:44
Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
 
Тель-АвивПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния