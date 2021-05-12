https://ria.ru/20210512/trevoga-1731871735.html

В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги

В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авиве второй раз за 10 минут и восьмой с вечера вторника, передаёт корреспондент... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:10

2021-05-12T03:10

2021-05-12T03:10

тель-авив

палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авиве второй раз за 10 минут и восьмой с вечера вторника, передаёт корреспондент РИА Новости.Как информирует пресс-служба армии, сирены также срабатывали на юге страны в городе Беер-Шева.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали не менее шести раз во вторник вечером в Тель-Авиве и близлежащих городах.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210512/aviaudary-1731871329.html

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тель-авив, палестина, израиль, в мире