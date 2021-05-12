https://ria.ru/20210512/toplivo-1732050264.html
Байден частично снял ограничения на перевозки топлива
Байден частично снял ограничения на перевозки топлива
Президент США Джо Байден заявил, что частично снял ограничения на перевозки топлива. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:48
2021-05-12T23:48
2021-05-12T23:48
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что частично снял ограничения на перевозки топлива."Я снял некоторые ограничения на перевозки топлива, а также обеспечил доступ к вооруженным силам, которые могут предоставить топливо (из своих резервов - ред.)", - сказал Байден, выступая в Белом доме.На атлантическом побережье США наблюдается нехватка бензина на заправках на фоне ажиотажного спроса, вызванного прекращением работы трубопровода Colonial Pipeline. Компания временно прекратила работу трубопровода из-за кибервзлома, но обещает восстановить ее к концу недели.
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джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что частично снял ограничения на перевозки топлива.
"Я снял некоторые ограничения на перевозки топлива, а также обеспечил доступ к вооруженным силам, которые могут предоставить топливо (из своих резервов - ред.)", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
На атлантическом побережье США наблюдается нехватка бензина на заправках на фоне ажиотажного спроса, вызванного прекращением работы трубопровода Colonial Pipeline. Компания временно прекратила работу трубопровода из-за кибервзлома, но обещает восстановить ее к концу недели.