https://ria.ru/20210512/toplivo-1732050264.html

Байден частично снял ограничения на перевозки топлива

Байден частично снял ограничения на перевозки топлива

Президент США Джо Байден заявил, что частично снял ограничения на перевозки топлива. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:48

2021-05-12T23:48

2021-05-12T23:48

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что частично снял ограничения на перевозки топлива."Я снял некоторые ограничения на перевозки топлива, а также обеспечил доступ к вооруженным силам, которые могут предоставить топливо (из своих резервов - ред.)", - сказал Байден, выступая в Белом доме.На атлантическом побережье США наблюдается нехватка бензина на заправках на фоне ажиотажного спроса, вызванного прекращением работы трубопровода Colonial Pipeline. Компания временно прекратила работу трубопровода из-за кибервзлома, но обещает восстановить ее к концу недели.

https://ria.ru/20210512/benzin-1732027610.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире