Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210512/strategiya-1731999833.html
Общество в приоритете: стратегия Китая в борьбе с COVID
Общество в приоритете: стратегия Китая в борьбе с COVID
2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:38
2021-05-12T17:38
россия-китай: главное
хубэй
си цзиньпин
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093811_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_28e5ce14cfc0e43df0f1af898ad08920.jpg
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". 2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов людей.Китай, самая густонаселенная страна в мире, встретил коронавирус "народным сопротивлением", с самого начала защищая жизнь и здоровье людей. Для Китая не нова идея о том, что человек должен быть на первом месте. Как в 2016 году сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "Наша партия и народ - едины, они всегда были тесно связаны. Это - базовая гарантия победы партии над трудностями и рисками. Как говорится, "тот, кого поддерживает народ, обретёт всё государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну"."Эта классическая цитата из "Книги ритуалов" ("Ли цзи"), созданной более 2000 лет назад и включённой в состав конфуцианского "Пятикнижия". И эта мудрость остается актуальной и по сей день. В качестве доказательства достаточно взглянуть на то, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса. Когда стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, китайское правительство взяло на себя ответственность и приложило усилия, чтобы вывести страну и ее народ из беды.Послание было четким и ясным - люди всегда на первом месте.Народное сопротивлениеОсновная битва против COVID-19 развернулась в центральной китайской провинции Хубэй и ее столице, городе Ухань. Туда были направлены лучшие врачи, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение покрывало государство.За месяцы борьбы с эпидемией более 42 тысяч медицинских работников со всего Китая прибыли в Хубэй. В Ухане были построены две специализированные больницы - Хуошэньшань и Лэйшэньшань, а также десятки временных госпиталей.Чтобы помочь другим городам провинции Хубэй, Китай запустил план "совместной поддержки", призвав все регионы страны выбрать конкретный населенный пункт и сконцентрироваться на помощи ему.10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин лично инспектировал Ухань. Он навестил пациентов, поговорил с медперсоналом и общественными работниками, а также побеседовал с полицейскими, военнослужащими и местными чиновниками, которые трудились на коронавирусном фронте. Он подчеркнул важность поддержки общества для победы в этой народной войне против вируса."Думаю, Китай среагировал превосходно", - заявил в интервью CGTN Стефен МакКлуа, консультант по информационным наукам Уханьского университета. Потому что меры были приняты на всех уровнях, начиная от самого высшего - государственного - до низов, а именно общин и жилых комплексов, которые координировали свои действия.Восстать из пеплаВо время поездки в Ухань Си Цзиньпин сказал: "Самоотверженные люди героического города определённо победят COVID-19 и добьются великих достижений в новую эпоху."Все усилия были не напрасны, и ожидания оправдались. После 76 дней упорной битвы карантин в Ухани был снят, и город начал возвращаться к нормальной жизни.В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос почти на 60%. Кроме того, город сообщил о двукратном росте внешней торговли.Китай сильно пострадал от пандемии, но быстро взял ситуацию под контроль. Сейчас страна уверенно движется вперед и помогает восстанавливать мировую экономику. ВВП КНР в первом квартале показал рекордный рост.При этом китайцы не теряют бдительности. По данным Госкомитета по делам здравоохранения, по состоянию на 11 мая в Китае было введено более 343 миллионов доз вакцин против COVID-19.Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что страна планирует привить от 70 до 80% населения к середине следующего года.
https://ria.ru/20210511/kitay-1731794971.html
https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731066803.html
https://ria.ru/20210412/ukhan-1727862429.html
хубэй
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093811_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead9f39e4ae571dba6c2c078d7a68a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хубэй, си цзиньпин, китай, ухань, в мире

Общество в приоритете: стратегия Китая в борьбе с COVID

17:38 12.05.2021
 
© AP Photo / Andy WongЛюди в медицинских масках в Пекине
Люди в медицинских масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". 2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов людей.
Китай, самая густонаселенная страна в мире, встретил коронавирус "народным сопротивлением", с самого начала защищая жизнь и здоровье людей. Для Китая не нова идея о том, что человек должен быть на первом месте. Как в 2016 году сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "Наша партия и народ - едины, они всегда были тесно связаны. Это - базовая гарантия победы партии над трудностями и рисками. Как говорится, "тот, кого поддерживает народ, обретёт всё государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну"."
Эта классическая цитата из "Книги ритуалов" ("Ли цзи"), созданной более 2000 лет назад и включённой в состав конфуцианского "Пятикнижия". И эта мудрость остается актуальной и по сей день. В качестве доказательства достаточно взглянуть на то, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса. Когда стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, китайское правительство взяло на себя ответственность и приложило усилия, чтобы вывести страну и ее народ из беды.
Послание было четким и ясным - люди всегда на первом месте.
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 15:30Россия-Китай: Главное
Последнее десятилетие население Китая растет в среднем на 0,53% в год

Народное сопротивление

Основная битва против COVID-19 развернулась в центральной китайской провинции Хубэй и ее столице, городе Ухань. Туда были направлены лучшие врачи, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение покрывало государство.
За месяцы борьбы с эпидемией более 42 тысяч медицинских работников со всего Китая прибыли в Хубэй. В Ухане были построены две специализированные больницы - Хуошэньшань и Лэйшэньшань, а также десятки временных госпиталей.
Медицинский работник и посетители в центре вакцинации от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 10:11Россия-Китай: Главное
В Пекине 14,55 миллиона человек вакцинировали от COVID-19
Чтобы помочь другим городам провинции Хубэй, Китай запустил план "совместной поддержки", призвав все регионы страны выбрать конкретный населенный пункт и сконцентрироваться на помощи ему.
10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин лично инспектировал Ухань. Он навестил пациентов, поговорил с медперсоналом и общественными работниками, а также побеседовал с полицейскими, военнослужащими и местными чиновниками, которые трудились на коронавирусном фронте. Он подчеркнул важность поддержки общества для победы в этой народной войне против вируса.
"Думаю, Китай среагировал превосходно", - заявил в интервью CGTN Стефен МакКлуа, консультант по информационным наукам Уханьского университета. Потому что меры были приняты на всех уровнях, начиная от самого высшего - государственного - до низов, а именно общин и жилых комплексов, которые координировали свои действия.
"Я не думаю, что можно как-то справиться с пандемией, не имея такого огромного потенциала в виде активных граждан, которые строго следили за порядком. Не понимаю, как можно устраивать локдауны, как в западных странах, не имея такой инфраструктуры", - добавил он.

Восстать из пепла

Во время поездки в Ухань Си Цзиньпин сказал: "Самоотверженные люди героического города определённо победят COVID-19 и добьются великих достижений в новую эпоху."
Все усилия были не напрасны, и ожидания оправдались. После 76 дней упорной битвы карантин в Ухани был снят, и город начал возвращаться к нормальной жизни.
В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос почти на 60%. Кроме того, город сообщил о двукратном росте внешней торговли.
Прохожие на одной из улиц Уханя - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 11:19Россия-Китай: Главное
Ухань по объему экономики вернулся в первую десятку городов Китая
Китай сильно пострадал от пандемии, но быстро взял ситуацию под контроль. Сейчас страна уверенно движется вперед и помогает восстанавливать мировую экономику. ВВП КНР в первом квартале показал рекордный рост.
При этом китайцы не теряют бдительности. По данным Госкомитета по делам здравоохранения, по состоянию на 11 мая в Китае было введено более 343 миллионов доз вакцин против COVID-19.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что страна планирует привить от 70 до 80% населения к середине следующего года.
 
Россия-Китай: ГлавноеХубэйСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния