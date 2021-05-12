https://ria.ru/20210512/strategiya-1731999833.html

Общество в приоритете: стратегия Китая в борьбе с COVID

Общество в приоритете: стратегия Китая в борьбе с COVID

2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:38

2021-05-12T17:38

2021-05-12T17:38

россия-китай: главное

хубэй

си цзиньпин

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". 2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов людей.Китай, самая густонаселенная страна в мире, встретил коронавирус "народным сопротивлением", с самого начала защищая жизнь и здоровье людей. Для Китая не нова идея о том, что человек должен быть на первом месте. Как в 2016 году сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "Наша партия и народ - едины, они всегда были тесно связаны. Это - базовая гарантия победы партии над трудностями и рисками. Как говорится, "тот, кого поддерживает народ, обретёт всё государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну"."Эта классическая цитата из "Книги ритуалов" ("Ли цзи"), созданной более 2000 лет назад и включённой в состав конфуцианского "Пятикнижия". И эта мудрость остается актуальной и по сей день. В качестве доказательства достаточно взглянуть на то, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса. Когда стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, китайское правительство взяло на себя ответственность и приложило усилия, чтобы вывести страну и ее народ из беды.Послание было четким и ясным - люди всегда на первом месте.Народное сопротивлениеОсновная битва против COVID-19 развернулась в центральной китайской провинции Хубэй и ее столице, городе Ухань. Туда были направлены лучшие врачи, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение покрывало государство.За месяцы борьбы с эпидемией более 42 тысяч медицинских работников со всего Китая прибыли в Хубэй. В Ухане были построены две специализированные больницы - Хуошэньшань и Лэйшэньшань, а также десятки временных госпиталей.Чтобы помочь другим городам провинции Хубэй, Китай запустил план "совместной поддержки", призвав все регионы страны выбрать конкретный населенный пункт и сконцентрироваться на помощи ему.10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин лично инспектировал Ухань. Он навестил пациентов, поговорил с медперсоналом и общественными работниками, а также побеседовал с полицейскими, военнослужащими и местными чиновниками, которые трудились на коронавирусном фронте. Он подчеркнул важность поддержки общества для победы в этой народной войне против вируса."Думаю, Китай среагировал превосходно", - заявил в интервью CGTN Стефен МакКлуа, консультант по информационным наукам Уханьского университета. Потому что меры были приняты на всех уровнях, начиная от самого высшего - государственного - до низов, а именно общин и жилых комплексов, которые координировали свои действия.Восстать из пеплаВо время поездки в Ухань Си Цзиньпин сказал: "Самоотверженные люди героического города определённо победят COVID-19 и добьются великих достижений в новую эпоху."Все усилия были не напрасны, и ожидания оправдались. После 76 дней упорной битвы карантин в Ухани был снят, и город начал возвращаться к нормальной жизни.В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос почти на 60%. Кроме того, город сообщил о двукратном росте внешней торговли.Китай сильно пострадал от пандемии, но быстро взял ситуацию под контроль. Сейчас страна уверенно движется вперед и помогает восстанавливать мировую экономику. ВВП КНР в первом квартале показал рекордный рост.При этом китайцы не теряют бдительности. По данным Госкомитета по делам здравоохранения, по состоянию на 11 мая в Китае было введено более 343 миллионов доз вакцин против COVID-19.Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что страна планирует привить от 70 до 80% населения к середине следующего года.

https://ria.ru/20210511/kitay-1731794971.html

https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731066803.html

https://ria.ru/20210412/ukhan-1727862429.html

хубэй

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хубэй, си цзиньпин, китай, ухань, в мире