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Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Красного... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:18
2021-05-12T01:18
палестина
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Красного Полумесяца.&nbsp;По данным Красного Полумесяца, некоторые пострадали из-за применения резиновых пуль и слезоточивого газа.Столкновения в районе Восточного Иерусалима продолжаются уже несколько дней. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в столкновениях с израильскими военными с 7 по 10 мая получили ранения свыше 1100 палестинцев, из них 915 – в Восточном Иерусалиме и свыше 200 на Западном берегу. Израильская полиция информировала, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.
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палестина, израиль, в мире

Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

01:18 12.05.2021
 
© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Красного Полумесяца.
"Персонал Красного Полумесяца оказал помощь 245 палестинцам, получившим ранения сегодня в столкновениях с израильской армией на Западном берегу", - сообщается в заявлении.
 По данным Красного Полумесяца, некоторые пострадали из-за применения резиновых пуль и слезоточивого газа.
Столкновения в районе Восточного Иерусалима продолжаются уже несколько дней. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в столкновениях с израильскими военными с 7 по 10 мая получили ранения свыше 1100 палестинцев, из них 915 – в Восточном Иерусалиме и свыше 200 на Западном берегу. Израильская полиция информировала, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.
Обмен ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
00:39
Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
 
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