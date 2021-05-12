https://ria.ru/20210512/stolknoveniya-1731868783.html

Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Красного... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:18

2021-05-12T01:18

2021-05-12T01:18

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Красного Полумесяца. По данным Красного Полумесяца, некоторые пострадали из-за применения резиновых пуль и слезоточивого газа.Столкновения в районе Восточного Иерусалима продолжаются уже несколько дней. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в столкновениях с израильскими военными с 7 по 10 мая получили ранения свыше 1100 палестинцев, из них 915 – в Восточном Иерусалиме и свыше 200 на Западном берегу. Израильская полиция информировала, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников.

https://ria.ru/20210512/rakety-1731866711.html

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палестина, израиль, в мире