https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1732035571.html

Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин

Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин

Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:52

2021-05-12T20:52

2021-05-12T20:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах. И в большинство из этих стран уже первые партии (вакцины) поставляются. Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия", - сказал Лавров после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732034356.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)