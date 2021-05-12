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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1732035571.html
Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин
Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин
Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:52
2021-05-12T20:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах. И в большинство из этих стран уже первые партии (вакцины) поставляются. Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия", - сказал Лавров после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин

20:52 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах. И в большинство из этих стран уже первые партии (вакцины) поставляются. Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия", - сказал Лавров после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
20:46Распространение коронавируса
Гутерреш поблагодарил Россию за "Спутник V"
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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