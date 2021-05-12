https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1731922729.html

МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора

МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:37

2021-05-12T12:37

2021-05-12T12:37

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

торгово-промышленная палата рф

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Фонд специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям.Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти и предприятий будут вырабатывать единую стратегию разработки новых мер поддержки столичного промсектора, а также оптимизации уже существующих инструментов.

https://ria.ru/20210422/zaem-1729433818.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торгово-промышленная палата рф, александр прохоров, москва, экономика