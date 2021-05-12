https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1731922729.html
МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора
МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:37
2021-05-12T12:37
2021-05-12T12:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
торгово-промышленная палата рф
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Фонд специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям.Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти и предприятий будут вырабатывать единую стратегию разработки новых мер поддержки столичного промсектора, а также оптимизации уже существующих инструментов.
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