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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1731922729.html
МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора
МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:37
2021-05-12T12:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
торгово-промышленная палата рф
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Фонд специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям.Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти и предприятий будут вырабатывать единую стратегию разработки новых мер поддержки столичного промсектора, а также оптимизации уже существующих инструментов.
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торгово-промышленная палата рф, александр прохоров, москва, экономика

МФППиП будет сотрудничать с Московской ТПП в развитии промсектора

12:37 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНоводевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12
Новодевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с Московской ТПП, направленное на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Фонд специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям.
"Нам важно понимать реальные запросы предприятий и при развитии системы мер поддержки ориентироваться, в первую очередь, на их потребности. Достигнутым соглашением мы по сути объединяем усилия и координируем совместную работу в данном направлении, что позволит оказывать взаимное содействие при реализации инвестиционных проектов на территории Москвы, в том числе в ее промышленном секторе", – привели в пресс-службе ДИПП слова Прохорова.
Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти и предприятий будут вырабатывать единую стратегию разработки новых мер поддержки столичного промсектора, а также оптимизации уже существующих инструментов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТоргово-промышленная палата РФАлександр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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