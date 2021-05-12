https://ria.ru/20210512/slovakiya-1731982797.html

В Словакии с июня начнут использовать "Спутник V"

В Словакии с июня начнут использовать "Спутник V"

В начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации в Словакии, российская сторона дала согласие на это, заявил в среду глава минздрава Владимир... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:19

2021-05-12T16:19

2021-05-12T16:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. В начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации в Словакии, российская сторона дала согласие на это, заявил в среду глава минздрава Владимир Ленгварский."Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование "Спутника V". После оплаты необходимой суммы (за закупку вакцины - ред.) она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации", - заявил Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, словакия, в мире