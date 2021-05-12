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В Словакии с июня начнут использовать "Спутник V"
В Словакии с июня начнут использовать "Спутник V"
В начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации в Словакии, российская сторона дала согласие на это, заявил в среду глава минздрава Владимир... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:19
2021-05-12T16:19
2021-05-12T16:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. В начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации в Словакии, российская сторона дала согласие на это, заявил в среду глава минздрава Владимир Ленгварский."Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование "Спутника V". После оплаты необходимой суммы (за закупку вакцины - ред.) она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации", - заявил Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, словакия, в мире