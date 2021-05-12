https://ria.ru/20210512/skayp-1731951196.html

Ростовская "Служба-112" принимает вызовы по скайпу

Ростовская "Служба-112" принимает вызовы по скайпу

Сотрудники областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:15

2021-05-12T14:15

2021-05-12T14:15

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА новости. Сотрудники областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Позвонить по скайпу Help112RO можно в случае необходимости помощи пожарных, спасателей, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, антитеррористической службы и ЖКХВ конце прошлого года в целях расширения возможностей приема вызовов от людей с ограниченными возможностями специалисты "Службы-112" приступили к внедрению программы приема видео-вызова по номеру 112. Было организовано необходимое техническое переоборудование, установлено автоматизированное рабочее место, которое позволит принимать вызовы от инвалидов по слуху с помощью скайп-связи.В настоящее время "Служба-112" укомплектована операторами-дактилологами, которые в круглосуточном режиме готовы принимать вызовы от людей с нарушениями слуха. При этом сурдопереводчики подготовлены из числа уже действующих операторов.По сообщению управления информационной политики правительства Ростовской области, в настоящее время ведется работа по регистрации номеров телефонов людей с особенностями слуха в "Системе-112". "Это добровольная акция. Если человек согласен зарегистрировать свой номер телефона в базе "Системы-112", то при поступлении звонка или СМС с этого номера система автоматически сообщит о необходимости подключения оператора-дактилолога",- отметили в управлении .Для того чтобы зарегистрировать номер телефона в "Системе-112", необходимо обратиться в территориальное отделение общества глухих для подписания согласия на обработку персональных данных.

https://ria.ru/20210423/privivka-1729690477.html

https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону