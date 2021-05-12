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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
https://ria.ru/20210512/skayp-1731951196.html
Ростовская "Служба-112" принимает вызовы по скайпу
Ростовская "Служба-112" принимает вызовы по скайпу
Сотрудники областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:15
2021-05-12T14:15
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА новости. Сотрудники областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Позвонить по скайпу Help112RO можно в случае необходимости помощи пожарных, спасателей, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, антитеррористической службы и ЖКХВ конце прошлого года в целях расширения возможностей приема вызовов от людей с ограниченными возможностями специалисты "Службы-112" приступили к внедрению программы приема видео-вызова по номеру 112. Было организовано необходимое техническое переоборудование, установлено автоматизированное рабочее место, которое позволит принимать вызовы от инвалидов по слуху с помощью скайп-связи.В настоящее время "Служба-112" укомплектована операторами-дактилологами, которые в круглосуточном режиме готовы принимать вызовы от людей с нарушениями слуха. При этом сурдопереводчики подготовлены из числа уже действующих операторов.По сообщению управления информационной политики правительства Ростовской области, в настоящее время ведется работа по регистрации номеров телефонов людей с особенностями слуха в "Системе-112". "Это добровольная акция. Если человек согласен зарегистрировать свой номер телефона в базе "Системы-112", то при поступлении звонка или СМС с этого номера система автоматически сообщит о необходимости подключения оператора-дактилолога",- отметили в управлении .Для того чтобы зарегистрировать номер телефона в "Системе-112", необходимо обратиться в территориальное отделение общества глухих для подписания согласия на обработку персональных данных.
https://ria.ru/20210423/privivka-1729690477.html
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ростов-на-дону

Ростовская "Служба-112" принимает вызовы по скайпу

14:15 12.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА новости. Сотрудники областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Позвонить по скайпу Help112RO можно в случае необходимости помощи пожарных, спасателей, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, антитеррористической службы и ЖКХ
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В конце прошлого года в целях расширения возможностей приема вызовов от людей с ограниченными возможностями специалисты "Службы-112" приступили к внедрению программы приема видео-вызова по номеру 112. Было организовано необходимое техническое переоборудование, установлено автоматизированное рабочее место, которое позволит принимать вызовы от инвалидов по слуху с помощью скайп-связи.
В настоящее время "Служба-112" укомплектована операторами-дактилологами, которые в круглосуточном режиме готовы принимать вызовы от людей с нарушениями слуха. При этом сурдопереводчики подготовлены из числа уже действующих операторов.
"До конца мая новый сервис функционирует в тестовом режиме. Это время нужно для устранения всех недоработок и замечаний. Также за этот период планируем оповестить всех членов общества глухих, проживающих на территории области о начале работы видеовызова-112", - сказал Артемов.
По сообщению управления информационной политики правительства Ростовской области, в настоящее время ведется работа по регистрации номеров телефонов людей с особенностями слуха в "Системе-112". "Это добровольная акция. Если человек согласен зарегистрировать свой номер телефона в базе "Системы-112", то при поступлении звонка или СМС с этого номера система автоматически сообщит о необходимости подключения оператора-дактилолога",- отметили в управлении .
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Для того чтобы зарегистрировать номер телефона в "Системе-112", необходимо обратиться в территориальное отделение общества глухих для подписания согласия на обработку персональных данных.
 
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