https://ria.ru/20210512/shtamm-1731958186.html

Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса

Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса

Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями - индийский штамм. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что может быть не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования, которые мы проводим, которые проводят наши ученые, свидетельствуют, что мы защищены", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, работают ли российские вакцины против индийского штамма коронавируса.

https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова