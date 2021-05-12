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Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса
Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса
Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:38
2021-05-12T14:38
2021-05-12T14:38
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями - индийский штамм. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что может быть не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования, которые мы проводим, которые проводят наши ученые, свидетельствуют, что мы защищены", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, работают ли российские вакцины против индийского штамма коронавируса.
https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями - индийский штамм. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что может быть не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования, которые мы проводим, которые проводят наши ученые, свидетельствуют, что мы защищены", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, работают ли российские вакцины против индийского штамма коронавируса.