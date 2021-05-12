https://ria.ru/20210512/shkolniki-1732027291.html

Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО

Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:55

2021-05-12T19:55

2021-05-12T19:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 мая по 6 июня. Ученики 8–10-х классов смогут принять участие бесплатно, сообщил телеканал "360"Ребятам предлагается подать заявку до 14 мая. Специалисты при отборе учтут индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценку за мотивационное эссе.Уточняется, что профильную программу проводит образовательный центр Подмосковья "Взлет".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)