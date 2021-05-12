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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210512/shkolniki-1732027291.html
Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО
Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:55
2021-05-12T19:55
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 мая по 6 июня. Ученики 8–10-х классов смогут принять участие бесплатно, сообщил телеканал "360"Ребятам предлагается подать заявку до 14 мая. Специалисты при отборе учтут индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценку за мотивационное эссе.Уточняется, что профильную программу проводит образовательный центр Подмосковья "Взлет".
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московская область (подмосковье)

Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО

19:55 12.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковШкольники за ноутбуком
Школьники за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 мая по 6 июня. Ученики 8–10-х классов смогут принять участие бесплатно, сообщил телеканал "360"
Ребятам предлагается подать заявку до 14 мая. Специалисты при отборе учтут индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценку за мотивационное эссе.
"В рамках программы ребятам будет предложен набор кейсов для проведения собственного исследования. Для обучающихся будут организованы лекции, мастер-классы по теме публичных выступлений, дискуссии и дебаты", – отметила Каклюгина.
Уточняется, что профильную программу проводит образовательный центр Подмосковья "Взлет".
 
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