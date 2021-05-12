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Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО
Программу "Социальное проектирование" проведут для школьников МО
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:55
2021-05-12T19:55
2021-05-12T19:55
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что образовательная программа "Социальное проектирование" пройдет для школьников региона с 31 мая по 6 июня. Ученики 8–10-х классов смогут принять участие бесплатно, сообщил телеканал "360"Ребятам предлагается подать заявку до 14 мая. Специалисты при отборе учтут индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценку за мотивационное эссе.Уточняется, что профильную программу проводит образовательный центр Подмосковья "Взлет".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)