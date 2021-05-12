https://ria.ru/20210512/shkola-1731903087.html

В школе в Казани, где произошла стрельба, есть металлодетекторы

В школе в Казани, где произошла стрельба, есть металлодетекторы

Здание школы в Казани, где была стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:04

2021-05-12T11:04

2021-05-12T11:04

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731828249_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c06c366ff909c653db1f74a392283b5a.jpg

КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Здание школы в Казани, где была стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин."На начало этого учебного года здание было оснащено системой речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом, кнопкой тревожной - экстренного вызова полиции, металлодетекторам, а также имеется ограждение и, конечно, внешнее освещение", - рассказал Хадиуллин журналистам.Он уточнил, что все металлодетекторы в школе были в рабочем состоянии, также сработала система доступа и контроля, поэтому в момент ЧП все двери в здании были заблокированы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1731891637.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия