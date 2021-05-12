https://ria.ru/20210512/shkola-1731903087.html
В школе в Казани, где произошла стрельба, есть металлодетекторы
В школе в Казани, где произошла стрельба, есть металлодетекторы
Здание школы в Казани, где была стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:04
2021-05-12T11:04
2021-05-12T11:04
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Здание школы в Казани, где была стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин."На начало этого учебного года здание было оснащено системой речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом, кнопкой тревожной - экстренного вызова полиции, металлодетекторам, а также имеется ограждение и, конечно, внешнее освещение", - рассказал Хадиуллин журналистам.Он уточнил, что все металлодетекторы в школе были в рабочем состоянии, также сработала система доступа и контроля, поэтому в момент ЧП все двери в здании были заблокированы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1731891637.html
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия