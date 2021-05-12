https://ria.ru/20210512/serdechno-sosudistye-zabolevaniya-1731969254.html

Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии

Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии

18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии".

2021-05-12T15:25

2021-05-12T15:25

2021-05-12T15:25

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Задать вопросУчастники:- академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений ШЛЯХТО; - академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей БОЙЦОВ;- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана ДРАПКИНА;- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир КРУГЛЫЙ;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;- директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина КАРАКУЛИНА;- директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена АСТАПЕНКО;- сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ, Юрий ЖУЛЕВ.В ходе мероприятия будет проанализирована динамика смертности от болезней системы кровообращения в период пандемии. Эксперты рассмотрят статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России, оценят риски отклонения в достижении цели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями. Также будет представлен меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который по итогам мероприятия будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.Организатор мероприятия - Всероссийский союз пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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