Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/serdechno-sosudistye-zabolevaniya-1731969254.html
Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии
Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии".
2021-05-12T15:25
2021-05-12T15:25
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1731969254.jpg?1620822320
Задать вопросУчастники:- академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений ШЛЯХТО; - академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей БОЙЦОВ;- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана ДРАПКИНА;- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир КРУГЛЫЙ;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;- директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина КАРАКУЛИНА;- директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена АСТАПЕНКО;- сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ, Юрий ЖУЛЕВ.В ходе мероприятия будет проанализирована динамика смертности от болезней системы кровообращения в период пандемии. Эксперты рассмотрят статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России, оценят риски отклонения в достижении цели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями. Также будет представлен меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который по итогам мероприятия будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.Организатор мероприятия - Всероссийский союз пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии

15:25 12.05.2021
 
Читать ria.ru в
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии".
Задать вопрос

Участники:
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений ШЛЯХТО;
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей БОЙЦОВ;
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана ДРАПКИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир КРУГЛЫЙ;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;
- директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина КАРАКУЛИНА;
- директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена АСТАПЕНКО;
- сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ, Юрий ЖУЛЕВ.

В ходе мероприятия будет проанализирована динамика смертности от болезней системы кровообращения в период пандемии. Эксперты рассмотрят статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России, оценят риски отклонения в достижении цели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями.
Также будет представлен меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который по итогам мероприятия будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.
Организатор мероприятия - Всероссийский союз пациентов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния