Онлайн-конференция о сердечно-сосудистых болезнях в период пандемии
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии".
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Участники:
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений ШЛЯХТО;
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей БОЙЦОВ;
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана ДРАПКИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир КРУГЛЫЙ;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;
- директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина КАРАКУЛИНА;
- директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена АСТАПЕНКО;
- сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ, Юрий ЖУЛЕВ.
В ходе мероприятия будет проанализирована динамика смертности от болезней системы кровообращения в период пандемии. Эксперты рассмотрят статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России, оценят риски отклонения в достижении цели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями.
Также будет представлен меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который по итогам мероприятия будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.
Организатор мероприятия - Всероссийский союз пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений ШЛЯХТО;
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей БОЙЦОВ;
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана ДРАПКИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир КРУГЛЫЙ;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;
- директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина КАРАКУЛИНА;
- директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена АСТАПЕНКО;
- сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ, Юрий ЖУЛЕВ.
В ходе мероприятия будет проанализирована динамика смертности от болезней системы кровообращения в период пандемии. Эксперты рассмотрят статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России, оценят риски отклонения в достижении цели нацпроекта по увеличению продолжительности жизни и борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями.
Также будет представлен меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который по итогам мероприятия будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.
Организатор мероприятия - Всероссийский союз пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru