https://ria.ru/20210512/rebenok-1732036416.html
Израиль сообщил о гибели ребенка при попадании ракеты в жилой дом
Израиль сообщил о гибели ребенка при попадании ракеты в жилой дом
Шестилетний ребенок погиб в результате прямого попадания ракеты из сектора Газа в жилой дом в израильском Сдероте, сообщает министерство иностранных дел... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:00
2021-05-12T21:00
2021-05-12T22:05
ашкелон
хамас
восточный иерусалим
в мире
мид израиля
палестина
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732041438_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eab4f17858d1c6610cac612b78f09bfb.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Шестилетний ребенок погиб в результате прямого попадания ракеты из сектора Газа в жилой дом в израильском Сдероте, сообщает министерство иностранных дел Израиля.Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что шестерым раненым в израильском Сдероте оказывают медицинскую помощь из-за обстрела из сектора Газа. Состояние одного из раненых оценивалось как критическое. Как писало издание "Едиот Ахронот", произошло прямое попадание в жилой дом в Сдероте."Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребёнок", - сообщило ведомство в официальном аккаунте в Telegram.В среду вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Тель-Авивском и Центральном округах, называемых вместе Гуш-Дан. Также сирены сработали на юге - в Ашкелоне и на местности, прилегающей к сектору Газа.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731893195.html
https://ria.ru/20210512/blagodarnost-1732034722.html
ашкелон
восточный иерусалим
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732041438_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b5cf6bd5eba7bf735e7d0cca982686c6.jpg
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать.
2021-05-12T21:00
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашкелон, хамас, восточный иерусалим, в мире, мид израиля, палестина, израиль