https://ria.ru/20210512/raketa-1731873939.html

Два израильтянина пострадали при попадании ракеты в дом

Два израильтянина пострадали при попадании ракеты в дом

Два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T04:08

2021-05-12T04:08

2021-05-12T04:08

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива, сообщает израильский канал Channel 13.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 вторника палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вторника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210512/ataki-1731871859.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире