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Два израильтянина пострадали при попадании ракеты в дом
Два израильтянина пострадали при попадании ракеты в дом
Два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:08
2021-05-12T04:08
2021-05-12T04:08
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива, сообщает израильский канал Channel 13.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 вторника палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вторника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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сектор газа, палестина, израиль, в мире