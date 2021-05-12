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Стюардесса пояснила, как бесплатно получить дополнительные воздушные мили
Стюардесса пояснила, как бесплатно получить дополнительные воздушные мили
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала в своем блоге в соцсети, в каких случаях пассажиры могут бесплатно получить дополнительные... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:27
2021-05-12T03:27
2021-05-12T03:27
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала в своем блоге в соцсети, в каких случаях пассажиры могут бесплатно получить дополнительные воздушные мили, желаемые напитки или другие преференции в полете, сообщает The Sun.У Камалани более 600 тысяч подписчиков в TikTok, где она делится советами, касающимися авиапутешествий. В одном из последних видео она рассказала, что если с креслом туриста что-то не так — сломан монитор или кондиционер, пассажир может претендовать на некоторую компенсацию. "Если вы попросите, бортпроводник может принести вам дополнительные напитки бесплатно, чтобы сгладить неудобства", — пояснила она.Главное — быть вежливым, поскольку дополнительные услуги — это не обязательство, а добрая воля сотрудников авиаперевозчика. "Если вы грубы, вы ничего не получите", — предупредила Кэт.На дополнительные мили, которыми можно расплатиться в будущем при покупке билета, могут претендовать пассажиры, рейс которых был задержан. Для их получения следует после полета позвонить в службу поддержки клиентов авиакомпании. Это такой эквивалент извинения, поясняет Камалани.Пользователи прокомментировали советы блогера. "Если телевизор в кресле сломан, то обычно стюардессы просто извиняются — без дополнительных напитков", — говорит один подписчик. "Я получил дополнительные пять тысяч миль, когда бортпроводник пролил на меня напиток. Я не в обиде!" — добавляет другой путешественник.
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tiktok, туризм, туристы, самолеты, пассажиры, sun, новости - туризм, сша
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала в своем блоге в соцсети, в каких случаях пассажиры могут бесплатно получить дополнительные воздушные мили, желаемые напитки или другие преференции в полете, сообщает
The Sun.
У Камалани более 600 тысяч подписчиков в TikTok, где она делится советами, касающимися авиапутешествий. В одном из последних видео она рассказала, что если с креслом туриста что-то не так — сломан монитор или кондиционер, пассажир может претендовать на некоторую компенсацию. "Если вы попросите, бортпроводник может принести вам дополнительные напитки бесплатно, чтобы сгладить неудобства", — пояснила она.
Главное — быть вежливым, поскольку дополнительные услуги — это не обязательство, а добрая воля сотрудников авиаперевозчика. "Если вы грубы, вы ничего не получите", — предупредила Кэт.
На дополнительные мили, которыми можно расплатиться в будущем при покупке билета, могут претендовать пассажиры, рейс которых был задержан. Для их получения следует после полета позвонить в службу поддержки клиентов авиакомпании. Это такой эквивалент извинения, поясняет Камалани.
Пользователи прокомментировали советы блогера. "Если телевизор в кресле сломан, то обычно стюардессы просто извиняются — без дополнительных напитков", — говорит один подписчик. "Я получил дополнительные пять тысяч миль, когда бортпроводник пролил на меня напиток. Я не в обиде!" — добавляет другой путешественник.