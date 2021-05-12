Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731784056.html
Туристы рассказали, чем предпочитают питаться в путешествии
Туристы рассказали, чем предпочитают питаться в путешествии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду выбирают во время поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:02
2021-05-12T13:02
путешествия
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a20e2d563ca57b26ee9c869bfa511131.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду выбирают во время поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3370 пользователей и выяснили, берут ли они с собой в дорогу перекус или предпочитают есть в кафе. Оказалось, что съестное везут из дома более трети (37 процентов) респондентов, остальные заходят в заведения общепита. Причем подавляющему большинству путешественников (91 процент) больше нравятся кафе и рестораны в аэропортах, и только девять процентов считают, что еда лучше на вокзалах.Любимый перекус в дороге — бутерброды или сэндвичи, их выбирает каждый пятый опрошенный. Сладкое — булочку, шоколадку, мороженое — предпочитают 14 процентов туристов. За бургеры и салаты голосуют рублем по восемь процентов путешественников, а семь процентов выбирают фрукты, орехи, сухофрукты или батончики.Супом подкрепляются шесть процентов респондентов, пиццей и сырниками — почти по пять процентов. Также опрошенные называли среди любимых блюд в дороге пасту, круассаны, кашу, блины и аутентичные блюда местной кухни.Наиболее популярный напиток — кофе. Так ответили 60 процентов туристов. Почти треть пьют алкоголь, чаще всего пиво, виски и вино. Чай выбирает семь процентов пользователей, а воду — три процента.
https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e64798af85ec522be60fbfd03394e612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
путешествия, туризм, туристы, новости - туризм, еда

Туристы рассказали, чем предпочитают питаться в путешествии

13:02 12.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду выбирают во время поездок, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3370 пользователей и выяснили, берут ли они с собой в дорогу перекус или предпочитают есть в кафе.
Оказалось, что съестное везут из дома более трети (37 процентов) респондентов, остальные заходят в заведения общепита. Причем подавляющему большинству путешественников (91 процент) больше нравятся кафе и рестораны в аэропортах, и только девять процентов считают, что еда лучше на вокзалах.
Любимый перекус в дороге — бутерброды или сэндвичи, их выбирает каждый пятый опрошенный. Сладкое — булочку, шоколадку, мороженое — предпочитают 14 процентов туристов. За бургеры и салаты голосуют рублем по восемь процентов путешественников, а семь процентов выбирают фрукты, орехи, сухофрукты или батончики.
Девушка на кухне - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 08:00Туризм
Как в ресторане: вкусные национальные блюда — на вашей кухне
Супом подкрепляются шесть процентов респондентов, пиццей и сырниками — почти по пять процентов. Также опрошенные называли среди любимых блюд в дороге пасту, круассаны, кашу, блины и аутентичные блюда местной кухни.
Наиболее популярный напиток — кофе. Так ответили 60 процентов туристов. Почти треть пьют алкоголь, чаще всего пиво, виски и вино. Чай выбирает семь процентов пользователей, а воду — три процента.
Паровоз прибывает в Куженкино - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00Туризм
Государева дорога. Что удивительного на пути из Москвы в Петербург
 
ТуризмПутешествияТуризмтуристыНовости - ТуризмЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Лента новостейМолния