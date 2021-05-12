https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731784056.html

Туристы рассказали, чем предпочитают питаться в путешествии

Туристы рассказали, чем предпочитают питаться в путешествии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду выбирают во время поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:02

2021-05-12T13:02

2021-05-12T13:02

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду выбирают во время поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3370 пользователей и выяснили, берут ли они с собой в дорогу перекус или предпочитают есть в кафе. Оказалось, что съестное везут из дома более трети (37 процентов) респондентов, остальные заходят в заведения общепита. Причем подавляющему большинству путешественников (91 процент) больше нравятся кафе и рестораны в аэропортах, и только девять процентов считают, что еда лучше на вокзалах.Любимый перекус в дороге — бутерброды или сэндвичи, их выбирает каждый пятый опрошенный. Сладкое — булочку, шоколадку, мороженое — предпочитают 14 процентов туристов. За бургеры и салаты голосуют рублем по восемь процентов путешественников, а семь процентов выбирают фрукты, орехи, сухофрукты или батончики.Супом подкрепляются шесть процентов респондентов, пиццей и сырниками — почти по пять процентов. Также опрошенные называли среди любимых блюд в дороге пасту, круассаны, кашу, блины и аутентичные блюда местной кухни.Наиболее популярный напиток — кофе. Так ответили 60 процентов туристов. Почти треть пьют алкоголь, чаще всего пиво, виски и вино. Чай выбирает семь процентов пользователей, а воду — три процента.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, туризм, туристы, новости - туризм, еда