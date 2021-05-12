https://ria.ru/20210512/proizvodstvo-1732046420.html

"Р-Фарм" планирует начать выпуск AstraZeneca в России для экспорта

"Р-Фарм" планирует начать выпуск AstraZeneca в России для экспорта

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T22:54

2021-05-12T22:54

2021-05-12T23:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

алексей репик

ближний восток

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

р-фарм

европа

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, сообщил РИА Новости гендиректор фирмы Василий Игнатьев."Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины "Р-Кови". <...> Весь объем, который будет производиться в России, на наших производственных мощностях — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти на экспорт", — сказал Игнатьев.Основатель "Р-Фарм" и председатель совета директоров компании Алексей Репик в июле 2020 года сообщил о договоренности с AstraZeneca по производству препарата для профилактики COVID-19. Они отмечал, что "Р-Фарм" предоставит свои технологические возможности и выступит хабом для поставок вакцины в 30-50 стран. Среди них — государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы.В свою очередь, в декабре прошлого года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения по одному компоненту вакцин "Спутник V" и AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследования комбинации вакцин начались в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1732035571.html

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html

россия

ближний восток

европа

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коронавирус covid-19, россия, алексей репик, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, европа