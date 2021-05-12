Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/proizvodstvo-1732046420.html
"Р-Фарм" планирует начать выпуск AstraZeneca в России для экспорта
"Р-Фарм" планирует начать выпуск AstraZeneca в России для экспорта
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:54
2021-05-12T23:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
алексей репик
ближний восток
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
р-фарм
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, сообщил РИА Новости гендиректор фирмы Василий Игнатьев."Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины "Р-Кови". &lt;...&gt; Весь объем, который будет производиться в России, на наших производственных мощностях — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти на экспорт", — сказал Игнатьев.Основатель "Р-Фарм" и председатель совета директоров компании Алексей Репик в июле 2020 года сообщил о договоренности с AstraZeneca по производству препарата для профилактики COVID-19. Они отмечал, что "Р-Фарм" предоставит свои технологические возможности и выступит хабом для поставок вакцины в 30-50 стран. Среди них — государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы.В свою очередь, в декабре прошлого года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения по одному компоненту вакцин "Спутник V" и AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследования комбинации вакцин начались в феврале 2021 года.
https://ria.ru/20210512/sotrudnichestvo-1732035571.html
https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html
россия
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, алексей репик, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, европа

"Р-Фарм" планирует начать выпуск AstraZeneca в России для экспорта

22:54 12.05.2021 (обновлено: 23:57 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, сообщил РИА Новости гендиректор фирмы Василий Игнатьев.
"Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины "Р-Кови". <...> Весь объем, который будет производиться в России, на наших производственных мощностях — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти на экспорт", — сказал Игнатьев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 20:52Распространение коронавируса
Лавров заявил об открытости к сотрудничеству России в вопросе вакцин
Основатель "Р-Фарм" и председатель совета директоров компании Алексей Репик в июле 2020 года сообщил о договоренности с AstraZeneca по производству препарата для профилактики COVID-19. Они отмечал, что "Р-Фарм" предоставит свои технологические возможности и выступит хабом для поставок вакцины в 30-50 стран. Среди них — государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы.
В свою очередь, в декабре прошлого года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения по одному компоненту вакцин "Спутник V" и AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследования комбинации вакцин начались в феврале 2021 года.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 18:09Распространение коронавируса
Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлексей РепикБлижний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaР-фармЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Лента новостейМолния