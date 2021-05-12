https://ria.ru/20210512/proisshestviya-1731968855.html

В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:24

2021-05-12T15:24

2021-05-12T16:47

республика карелия

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда."Задержано движение пассажирского поезда №15 Мурманск-Москва", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html

республика карелия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, происшествия