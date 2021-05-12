https://ria.ru/20210512/proisshestviya-1731968855.html
В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:24
2021-05-12T15:24
2021-05-12T16:47
республика карелия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731987159_45:0:699:368_1920x0_80_0_0_8b03ef0ba64d0cfc71501cc0a462210f.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда."Задержано движение пассажирского поезда №15 Мурманск-Москва", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731987159_126:0:617:368_1920x0_80_0_0_7ac572870a27ab19eeb4ddb3ca9ae341.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, происшествия
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Кондопожском районе произошел сход 19 вагонов грузового поезда на Октябрьской железной дороге", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда.
"Задержано движение пассажирского поезда №15 Мурманск-Москва", - добавил собеседник агентства.