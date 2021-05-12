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В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:24
2021-05-12T16:47
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда."Задержано движение пассажирского поезда №15 Мурманск-Москва", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html
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республика карелия, происшествия

В Карелии 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

15:24 12.05.2021 (обновлено: 16:47 12.05.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСход с рельсов грузового поезда в Карелии
Сход с рельсов грузового поезда в Карелии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 19 вагонов грузового поезда в среду сошли с рельсов в Карелии, задержано движение пассажирского поезда из Мурманска в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Кондопожском районе произошел сход 19 вагонов грузового поезда на Октябрьской железной дороге", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На место аварии направлены два ремонтно-восстановительных поезда.
"Задержано движение пассажирского поезда №15 Мурманск-Москва", - добавил собеседник агентства.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 15:52
В Красноярском крае четыре вагона с мазутом сошли с рельсов
 
Республика КарелияПроисшествия
 
 
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