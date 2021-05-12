https://ria.ru/20210512/privivka-1731959442.html

Мурашко призвал россиян активно прививаться от коронавируса

Мурашко призвал россиян активно прививаться от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что не надо говорить о третьей волне пандемии, надо взять и сделать вакцину от коронавируса. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:43

2021-05-12T14:43

2021-05-12T14:43

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что не надо говорить о третьей волне пандемии, надо взять и сделать вакцину от коронавируса."Есть ресурс для эффективного и быстрого профилактирования заболевания. И сегодня основная задача - просто прийти и обратиться... Говорить о том, что будет третья волна или не будет третья волна, нельзя. Не надо рисковать, нужно просто прийти и сделать (вакцину)", - сказал Мурашко в эфире "России 24".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество