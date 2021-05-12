https://ria.ru/20210512/pozhar-1731880322.html

При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок

При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после пожара в Родинском районе. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:32

2021-05-12T08:32

2021-05-12T09:45

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

родинский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 12 мая — РИА Новости. Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после пожара в Родинском районе.Ночью в селе Красный Алтай загорелся частный дом. Жертвами ЧП стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и мальчик. "По предварительным данным следствия, ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли", — уточнило ведомство.Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20210506/pozhar-1731319451.html

алтайский край

родинский район

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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, родинский район, происшествия