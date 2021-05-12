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При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок
При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок
Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после пожара в Родинском районе. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:32
2021-05-12T09:45
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
родинский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 12 мая — РИА Новости. Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после пожара в Родинском районе.Ночью в селе Красный Алтай загорелся частный дом. Жертвами ЧП стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и мальчик. "По предварительным данным следствия, ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли", — уточнило ведомство.Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неисправность электропроводки.
https://ria.ru/20210506/pozhar-1731319451.html
алтайский край
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, родинский район, происшествия

При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок

08:32 12.05.2021 (обновлено: 09:45 12.05.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краюНа месте пожара в частном доме в Родинском районе села Красный Алтай
На месте пожара в частном доме в Родинском районе села Красный Алтай - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю
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БАРНАУЛ, 12 мая — РИА Новости. Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после пожара в Родинском районе.
Ночью в селе Красный Алтай загорелся частный дом. Жертвами ЧП стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и мальчик.
"По предварительным данным следствия, ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли", — уточнило ведомство.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неисправность электропроводки.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайРодинский районПроисшествия
 
 
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