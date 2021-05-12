https://ria.ru/20210512/potentsiya-1731927336.html
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию
Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:42
2021-05-12T12:42
2021-05-12T13:41
наука
импотенция
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health.Одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции."Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы.Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно, и оба пожаловались на эректильную дисфункцию. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.Как и ожидали ученые, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого."Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", — говорит доктор Рамасами.В ранее опубликованной статье ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.По мнению авторов, результаты предыдущего и данного исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем."Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19", — отмечает первый автор статьи Элияху Креш (Eliyahu Kresch).
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импотенция, коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы
в журнале World Journal of Men's Health.
Одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.
"Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.
Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы.
Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно, и оба пожаловались на эректильную дисфункцию. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.
Как и ожидали ученые, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.
"Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", — говорит доктор Рамасами.
В ранее опубликованной статье ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.
По мнению авторов, результаты предыдущего и данного исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем.
"Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19", — отмечает первый автор статьи Элияху Креш (Eliyahu Kresch).