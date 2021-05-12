Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210512/potentsiya-1731927336.html
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию
Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:42
2021-05-12T13:41
наука
импотенция
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731917671_339:139:1096:565_1920x0_80_0_0_b417341ede5891bb2c33f442b22c2d97.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health.Одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции."Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы.Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно, и оба пожаловались на эректильную дисфункцию. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.Как и ожидали ученые, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого."Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", — говорит доктор Рамасами.В ранее опубликованной статье ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.По мнению авторов, результаты предыдущего и данного исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем."Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19", — отмечает первый автор статьи Элияху Креш (Eliyahu Kresch).
https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html
https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731917671_0:125:1440:1205_1920x0_80_0_0_d76820b27c7bfa4e9ec3c3e021dfae84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
импотенция, коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию

12:42 12.05.2021 (обновлено: 13:41 12.05.2021)
 
© Dr. Ranjith Ramasamy/University of Miami Health SystemКоронавирус SARS-CoV-2 в ткани полового члена пациента с COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 в ткани полового члена пациента с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Dr. Ranjith Ramasamy/University of Miami Health System
Коронавирус SARS-CoV-2 в ткани полового члена пациента с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health.
Одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.
"Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.
Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы.
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 18:00Наука
Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз
Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно, и оба пожаловались на эректильную дисфункцию. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.
Как и ожидали ученые, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.
"Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", — говорит доктор Рамасами.
В ранее опубликованной статье ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.
По мнению авторов, результаты предыдущего и данного исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем.
"Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19", — отмечает первый автор статьи Элияху Креш (Eliyahu Kresch).
Индекс массы тела - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 13:16Наука
Ученые назвали массу тела, при которой риск COVID-19 максимальный
 
НаукаимпотенцияКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Лента новостейМолния