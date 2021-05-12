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Пять пострадавших в Казани детей доставят в НИИ детской хирургии в Москве
Пять пострадавших в Казани детей доставят в НИИ детской хирургии в Москве
Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:22
2021-05-12T13:30
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В среду заместитель главврача Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Михаил Поспелов сообщил, что пятеро детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники. Днем Бастрыкин и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили ДРКБ."Детей забирают сейчас самых тяжелых в очень хорошую клинику Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - ред.). Там прекрасные врачи, пресная техника, оборудование, методика, большой опыт спасения детей", - сказал Бастрыкин журналистам.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Пять пострадавших в Казани детей доставят в НИИ детской хирургии в Москве

13:22 12.05.2021 (обновлено: 13:30 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В среду заместитель главврача Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Михаил Поспелов сообщил, что пятеро детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники. Днем Бастрыкин и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили ДРКБ.
"Детей забирают сейчас самых тяжелых в очень хорошую клинику Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - ред.). Там прекрасные врачи, пресная техника, оборудование, методика, большой опыт спасения детей", - сказал Бастрыкин журналистам.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:49
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в КазаниВсю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
 
Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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