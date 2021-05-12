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Пять пострадавших в Казани детей доставят в НИИ детской хирургии в Москве
Пять пострадавших в Казани детей доставят в НИИ детской хирургии в Москве
Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:22
2021-05-12T13:22
2021-05-12T13:30
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В среду заместитель главврача Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Михаил Поспелов сообщил, что пятеро детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники. Днем Бастрыкин и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили ДРКБ."Детей забирают сейчас самых тяжелых в очень хорошую клинику Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - ред.). Там прекрасные врачи, пресная техника, оборудование, методика, большой опыт спасения детей", - сказал Бастрыкин журналистам.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости.
Пятерых детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани
, доставят в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин
.
В среду заместитель главврача Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Михаил Поспелов сообщил, что пятеро детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники. Днем Бастрыкин и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили ДРКБ.
"Детей забирают сейчас самых тяжелых в очень хорошую клинику Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - ред.). Там прекрасные врачи, пресная техника, оборудование, методика, большой опыт спасения детей", - сказал Бастрыкин журналистам.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.