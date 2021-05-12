https://ria.ru/20210512/postkovid-1731952461.html

Ученые назвали основные симптомы постковидного синдрома

Ученые назвали основные симптомы постковидного синдрома

Американские ученые провели когортное исследование среди пациентов с постковидным синдромом. Большинство из них имели симптомы респираторных и психических... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:20

2021-05-12T14:20

2021-05-12T20:55

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые провели когортное исследование среди пациентов с постковидным синдромом. Большинство из них имели симптомы респираторных и психических заболеваний, но самыми частыми признаками "долгого COVID" оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.Постковидный синдром, также известный как "долгий COVID" или PCS-синдром (Post-COVID-19 syndrome) — это комплекс симптомов, сохраняющихся у переболевших COVID-19 в течение длительного времени — двух-трех месяцев, а иногда и больше.Исследователи из Клиники Мэйо опубликовали результаты наблюдения за первой группой пациентов, которые приняли участие в Программе реабилитации после COVID-19 (CARP), созданной для оценки и лечения пациентов с синдромом PCS. Всего за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года авторы обследовали 100 человек — 68 женщин и 32 мужчин. Средний возраст пациентов составлял 45 лет, а их состояние оценивали в среднем через 93 дня после заражения.Наиболее частым симптомом у пациентов, обращающихся в клинику по поводу постковидного синдрома, была утомляемость (80 процентов отмечали необычную хроническую усталость), 59 процентов имели респираторные симптомы и столько же — неврологические жалобы. Более трети пациентов сообщали о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий, и только каждый третий подтвердил, что смог после болезни в полной мере вернуться к полноценной трудовой деятельности."У большинства участников исследования до заражения COVID-19 не было сопутствующих заболеваний, и у многих болезнь не была достаточно серьезной, чтобы потребовалась госпитализация, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, медицинского директора Клиники Мэйо и руководителя программы CARP доктора Грега Ваничкачорна (Greg Vanichkachorn). — На момент исследования у большинства пациентов, несмотря на симптомы, были нормальные анализы, и это одна из проблем, связанных с диагностикой PCS и его последующим эффективным лечением".Авторы считают, что постковидный синдром — это самостоятельное заболевание, которое требует отдельного лечения, без этого пациенты долго не смогут вернуться к работе и нормальной жизни. Клиника Мэйо разработала специальную программу реабилитации после COVID-19 и в июне 2020 года начала оказывать помощь пациентам с PCS. "Большинству пациентов, с которыми мы работали, требовалась физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга для устранения предполагаемых когнитивных нарушений. Многие испытывали усталость, более половины также сообщали о проблемах с мышлением, известных как "мозговой туман", — говорит доктор Ваничкачорн. — И многие не могли вернуться к своей нормальной трудовой жизни по крайней мере в течение нескольких месяцев".По мнению авторов, пациентам, вылечившимся от острой коронавирусной инфекции и имеющим продолжительные симптомы "долгого COVID", не стоит ждать, когда "все пройдет само", а врачи должны быть готовы к приему таких больных и оказанию им прежде всего психологической помощи."По мере того, как пандемия продолжается, мы ожидаем увидеть все больше пациентов, у которых симптомы будут проявляться спустя долгое время после заражения, и работники здравоохранения должны подготовиться к этому, знать, что искать, и знать, как наилучшим образом помочь пациентам", — отмечает ученый.

https://ria.ru/20210512/potentsiya-1731927336.html

https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша