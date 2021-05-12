https://ria.ru/20210512/pomilovanie-1732027979.html

В Узбекистане по случаю Ураза-байрама помиловали преступников

В Узбекистане по случаю Ураза-байрама помиловали преступников

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду подписал указ о помиловании 100 человек в связи с одним из главных мусульманских праздников - Ураза-байрамом,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:01

2021-05-12T20:01

2021-05-12T20:01

религия и мировоззрение

россия

шавкат мирзиеев

ураза-байрам

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду подписал указ о помиловании 100 человек в связи с одним из главных мусульманских праздников - Ураза-байрамом, сообщили РИА Новости в администрации главы государства.Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году его будут праздновать 13 мая. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца."Указом в преддверии празднования Рамазан-хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления ", - сказал представитель администрации.Из числа помилованных три человека полностью освобождаются от наказания и возвратятся к семьям и близким. Кроме того, 44 людям сократили срок лишения свободы, от отбывания наказания условно-досрочно освобождены 43 человека, для десятерых назначенное наказание заменено на более мягкое.Среди помилованных - четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 граждан иностранного государства, 52 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций, добавили в администрации.В декабре 2017 года Мирзиеев впервые подписал указ о помиловании осужденных. С тех пор Узбекистане он применялся в отношении более 4 тысяч лиц. Традиционно помилование приурочивается к праздничным датам, отмечаемым в стране. Ранее в республике главой государства применялся исключительно акт амнистии, с 2005 года принятие решений об амнистии перешло к сенату (верхней палате парламента).

https://ria.ru/20210512/uraza-1731907158.html

https://ria.ru/20210512/ramadan-1731906008.html

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россия, шавкат мирзиеев, ураза-байрам, узбекистан