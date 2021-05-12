https://ria.ru/20210512/pogoda-1731980546.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о грозе с дождем, ветре порывами до 16 метров в секунду в Москве вечером в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:10

2021-05-12T16:10

2021-05-12T16:11

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем, ветре порывами до 16 метров в секунду в Москве вечером в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков, в Москве с 16:00 до 21:00 12 мая ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20210512/pogoda-1731977373.html

россия

москва

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2021

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россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество