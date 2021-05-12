https://ria.ru/20210512/pogoda-1731980546.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о грозе с дождем, ветре порывами до 16 метров в секунду в Москве вечером в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:10
2021-05-12T16:10
2021-05-12T16:11
россия
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16d66276aa6373d8c29a9c485240b42c.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем, ветре порывами до 16 метров в секунду в Москве вечером в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков, в Москве с 16:00 до 21:00 12 мая ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20210512/pogoda-1731977373.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c5cfe148a8e55c6997ebd346b653ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество