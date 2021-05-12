https://ria.ru/20210512/pogoda-1731912794.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Волна потепления усилится на следующей неделе в российской столице, в понедельник, 17 мая, ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:42

2021-05-12T11:42

2021-05-12T11:42

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волна потепления усилится на следующей неделе в российской столице, в понедельник, 17 мая, ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сообщила, что в выходные в Москве ожидается до плюс 22 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы. А на следующей неделе, по ее словам, "положительные аномалии будут более крупными"."Характер погоды у нас изменится на следующей неделе. Эта волна теплого воздуха - она не то, что не покинет нас, она еще будет усиливаться. Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется. 17 числа ожидается , что в Москве будет температура порядка 25-27 градусов. Нужно к этому быть готовыми", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210511/otoplenie-1731705377.html

москва

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2021

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татьяна позднякова, погода, москва, общество