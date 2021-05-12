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Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Волна потепления усилится на следующей неделе в российской столице, в понедельник, 17 мая, ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:42
2021-05-12T11:42
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волна потепления усилится на следующей неделе в российской столице, в понедельник, 17 мая, ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сообщила, что в выходные в Москве ожидается до плюс 22 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы. А на следующей неделе, по ее словам, "положительные аномалии будут более крупными"."Характер погоды у нас изменится на следующей неделе. Эта волна теплого воздуха - она не то, что не покинет нас, она еще будет усиливаться. Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется. 17 числа ожидается , что в Москве будет температура порядка 25-27 градусов. Нужно к этому быть готовыми", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

11:42 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волна потепления усилится на следующей неделе в российской столице, в понедельник, 17 мая, ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она сообщила, что в выходные в Москве ожидается до плюс 22 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы. А на следующей неделе, по ее словам, "положительные аномалии будут более крупными".
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"Характер погоды у нас изменится на следующей неделе. Эта волна теплого воздуха - она не то, что не покинет нас, она еще будет усиливаться. Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется. 17 числа ожидается , что в Москве будет температура порядка 25-27 градусов. Нужно к этому быть готовыми", - сказала Позднякова.
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
 
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