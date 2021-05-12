https://ria.ru/20210512/podmoskove-1732025803.html

В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева

В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:42

2021-05-12T19:42

2021-05-12T22:51

московская область (подмосковье)

луховицы

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Кроме того, проверку организовал ГСУ СК по Московской области. Ведомство добавляет, что 79-летняя пенсионерка ехала на велосипеде, когда на нее упало дерево."Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210512/veter-1731983357.html

московская область (подмосковье)

луховицы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), луховицы, происшествия