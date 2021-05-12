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В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева
В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:42
2021-05-12T22:51
московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Кроме того, проверку организовал ГСУ СК по Московской области. Ведомство добавляет, что 79-летняя пенсионерка ехала на велосипеде, когда на нее упало дерево."Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), луховицы, происшествия

В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева

19:42 12.05.2021 (обновлено: 22:51 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.
Кроме того, проверку организовал ГСУ СК по Московской области. Ведомство добавляет, что 79-летняя пенсионерка ехала на велосипеде, когда на нее упало дерево.
"Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
 
Московская область (Подмосковье)ЛуховицыПроисшествия
 
 
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