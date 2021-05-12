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В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева
В Подмосковье пожилая женщина погибла в результате падения дерева
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:42
2021-05-12T19:42
2021-05-12T22:51
московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели пожилой женщины в результате падения дерева в Луховицах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Кроме того, проверку организовал ГСУ СК по Московской области. Ведомство добавляет, что 79-летняя пенсионерка ехала на велосипеде, когда на нее упало дерево."Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210512/veter-1731983357.html
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московская область (подмосковье), луховицы, происшествия