https://ria.ru/20210512/perm-1732019998.html

Пермский суд вынес приговор матери, грозившей убить сына

Пермский суд вынес приговор матери, грозившей убить сына

Жительницу Пермского края, истязавшую своего сына-подростка и угрожавшую ему убийством, суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно, сообщается РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:05

2021-05-12T19:05

2021-05-12T19:05

россия

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 12 мая – РИА Новости. Жительницу Пермского края, истязавшую своего сына-подростка и угрожавшую ему убийством, суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным ведомства, 32-летняя жительница пермской Добрянки в 2019 году полгода уклонялась от исполнения своих родительских обязанностей. Испытывая к своему 13-летнему сыну неприязнь, она наносила ему травмы, грозилась убить. В результате специалисты изъяли ребёнка у матери и передали на воспитание отцу.Уточняется, что приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно.

https://ria.ru/20210208/istoschenie-1596553679.html

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пермский край

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2021

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россия, пермский край, происшествия