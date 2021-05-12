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Пермский суд вынес приговор матери, грозившей убить сына
Пермский суд вынес приговор матери, грозившей убить сына
Жительницу Пермского края, истязавшую своего сына-подростка и угрожавшую ему убийством, суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно, сообщается РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:05
2021-05-12T19:05
2021-05-12T19:05
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ПЕРМЬ, 12 мая – РИА Новости. Жительницу Пермского края, истязавшую своего сына-подростка и угрожавшую ему убийством, суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным ведомства, 32-летняя жительница пермской Добрянки в 2019 году полгода уклонялась от исполнения своих родительских обязанностей. Испытывая к своему 13-летнему сыну неприязнь, она наносила ему травмы, грозилась убить. В результате специалисты изъяли ребёнка у матери и передали на воспитание отцу.Уточняется, что приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно.
https://ria.ru/20210208/istoschenie-1596553679.html
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россия, пермский край, происшествия