Палестинский посол оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
13:33 12.05.2021 (обновлено: 13:38 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Палестина опасается, что ситуация вокруг Восточного Иерусалима может полностью выйти из-под контроля, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, политика Израиля в отношении палестинских поселений в Восточном Иерусалиме является, "в сущности, расисткой политикой". "Мы опасаемся того, что события могут полностью выйти из-под контроля, и сейчас я надеюсь, что отношение арабских стран, международного сообщества как-то заставит Израиль прекратить эту политику", - сказал он в ходе конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Если Израиль наладит отношения даже со всеми арабскими странами, но не наладит отношения с Палестиной, то все равно останется опасность возникновения кризиса", - отметил посол Палестины в РФ.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа. Как сообщили в среду в армии Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в среду о 43 жертвах израильских авиаударов по сектору Газа и о почти 300 раненых.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
11 мая, 22:08В Восточном Иерусалиме начались беспорядки