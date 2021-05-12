https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732040167.html

Москалькова призвала периодически обследовать получивших оружие

Москалькова призвала периодически обследовать получивших оружие

Состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств, заявила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:41

2021-05-12T21:41

2021-05-12T21:41

стрельба в школе в казани

россия

татьяна москалькова

госдума рф

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани."Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества", - сказала Москалькова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/1732027851.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, татьяна москалькова, госдума рф, республика татарстан (татарстан), казань, общество