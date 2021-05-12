Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732040167.html
Москалькова призвала периодически обследовать получивших оружие
Москалькова призвала периодически обследовать получивших оружие
Состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств, заявила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:41
2021-05-12T21:41
стрельба в школе в казани
россия
татьяна москалькова
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153230/04/1532300451_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_51bc57eeb74f1c81cd8ca42d3700c4c8.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани."Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества", - сказала Москалькова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/1732027851.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153230/04/1532300451_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7367643ea9768a2a297fccdd3c9ba7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, россия, татьяна москалькова, госдума рф, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Москалькова призвала периодически обследовать получивших оружие

21:41 12.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОружейный магазин в Москве
Оружейный магазин в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани.
Трагедия в Казани: почему это вообще стало возможным - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
19:04Правозащитники
Трагедия в Казани: почему это вообще стало возможным
"Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества", - сказала Москалькова.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния