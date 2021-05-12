https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732026707.html

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве

Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:51

2021-05-12T19:51

2021-05-12T20:58

день победы-2021

ракетный комплекс "кинжал"

уран-9

т-14

армата

pc-24 «ярс» (ракета)

миг-31

с-400 «триумф»

оружие

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня Победы в Москве. Первым в списке значится семейство "Армата", состоящее из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15. Епископос отметил, что 48-тонная Т-15 тяжелее любого танка, находящегося на вооружении российской армии, кроме Т-14. На второй строчке оказалась РС-24 "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, представленная на параде. Автор статьи отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М". Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат "Уран-9" — по сути, танк. "Уран-9" <…> призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих", — написал Епископос. Оснащение "Урана-9" эксперт назвал потрясающим. Он напомнил, что Россия применяла эту роботизированную систему во время военной операции в Сирии.Четвертое место Епископос отдал новейшей гиперзвуковой ракете "Кинжал". Впервые продемонстрированная на параде в 2018 году, в этот раз она была установлена на модернизированный истребитель МиГ-31К. Дальность поражения, маневренность и "невероятная" скорость этого оружия несет большую угрозу не только для американских авианосных групп, но и для системы ПРО. Замыкает список комплекс С-400 "Триумф". Епископос назвал его лицом российского высококлассного военного экспорта. Четыре различных типа ракет для С-400 обеспечивают его эффективность как на коротких, так и на очень больших дистанциях, говорится в статье. А среди возможных целей российского комплекса Епископос назвал самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Во время главного военного парада в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.

https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html

https://ria.ru/20210510/voyna-1731624924.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731599393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетный комплекс "кинжал", уран-9, т-14, армата, pc-24 «ярс» (ракета), миг-31, с-400 «триумф», оружие, безопасность