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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732026707.html
NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве
NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве
Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:51
2021-05-12T20:58
день победы-2021
ракетный комплекс "кинжал"
уран-9
т-14
армата
pc-24 «ярс» (ракета)
миг-31
с-400 «триумф»
оружие
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня Победы в Москве. Первым в списке значится семейство "Армата", состоящее из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15. Епископос отметил, что 48-тонная Т-15 тяжелее любого танка, находящегося на вооружении российской армии, кроме Т-14. На второй строчке оказалась РС-24 "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, представленная на параде. Автор статьи отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М". Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат "Уран-9" — по сути, танк. "Уран-9" &lt;…&gt; призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих", — написал Епископос. Оснащение "Урана-9" эксперт назвал потрясающим. Он напомнил, что Россия применяла эту роботизированную систему во время военной операции в Сирии.Четвертое место Епископос отдал новейшей гиперзвуковой ракете "Кинжал". Впервые продемонстрированная на параде в 2018 году, в этот раз она была установлена на модернизированный истребитель МиГ-31К. Дальность поражения, маневренность и "невероятная" скорость этого оружия несет большую угрозу не только для американских авианосных групп, но и для системы ПРО. Замыкает список комплекс С-400 "Триумф". Епископос назвал его лицом российского высококлассного военного экспорта. Четыре различных типа ракет для С-400 обеспечивают его эффективность как на коротких, так и на очень больших дистанциях, говорится в статье. А среди возможных целей российского комплекса Епископос назвал самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Во время главного военного парада в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.
https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html
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ракетный комплекс "кинжал", уран-9, т-14, армата, pc-24 «ярс» (ракета), миг-31, с-400 «триумф», оружие, безопасность

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве

19:51 12.05.2021 (обновлено: 20:58 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня Победы в Москве.
Первым в списке значится семейство "Армата", состоящее из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15.
"Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он находится где-то между БМП и бронетранспортером", — говорится в материале.
Епископос отметил, что 48-тонная Т-15 тяжелее любого танка, находящегося на вооружении российской армии, кроме Т-14.
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На второй строчке оказалась РС-24 "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, представленная на параде. Автор статьи отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М".
Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат "Уран-9" — по сути, танк.
"Уран-9" <…> призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих", — написал Епископос.
Оснащение "Урана-9" эксперт назвал потрясающим. Он напомнил, что Россия применяла эту роботизированную систему во время военной операции в Сирии.
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Четвертое место Епископос отдал новейшей гиперзвуковой ракете "Кинжал". Впервые продемонстрированная на параде в 2018 году, в этот раз она была установлена на модернизированный истребитель МиГ-31К. Дальность поражения, маневренность и "невероятная" скорость этого оружия несет большую угрозу не только для американских авианосных групп, но и для системы ПРО.
Замыкает список комплекс С-400 "Триумф". Епископос назвал его лицом российского высококлассного военного экспорта.
"С-400 не только более способный, но и значительно более универсальный, чем его предшественник С-300", — написал автор.
Четыре различных типа ракет для С-400 обеспечивают его эффективность как на коротких, так и на очень больших дистанциях, говорится в статье. А среди возможных целей российского комплекса Епископос назвал самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
Во время главного военного парада в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.
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День Победы-2021Ракетный комплекс "Кинжал"Уран-9Т-14АрматаPC-24 «Ярс» (ракета)МиГ-31С-400 «Триумф»ОружиеБезопасность
 
 
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