https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731903367.html
В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия
В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:04
2021-05-12T11:04
2021-05-12T12:34
стрельба в школе в казани
александр хинштейн
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вячеслав володин
рустам минниханов
владимир колокольцев
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154351/39/1543513951_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_34dab707e6f14a1f2615670ea18f82dd.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, сообщил RT.Сегодня его владельцам при ненадлежащем хранении грозит до года лишения свободы, если оружие использовал другой человек, и это привело к смерти или тяжким последствиям. Если погибших двое и более, то срок возрастает до двух лет.Также известны случаи, когда ребенок берет оружие своих родителей: многие из таких историй заканчиваются трагедией, добавил эксперт."Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц", — говорится в тексте обращения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после вооруженного нападения на школу в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, 23 — пострадали. Огонь открыл 19-летний студент колледжа, на него официально зарегистрировано оружие. Разрешение было выдано незадолго до трагедии — 28 апреля.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827851.html
https://ria.ru/20210511/obschestvo-1731843233.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154351/39/1543513951_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_db83b6d6663ae0c4f4d7bbbfebf5ed0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вячеслав володин, рустам минниханов, владимир колокольцев, казань, общество