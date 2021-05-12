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В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия
В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:04
2021-05-12T12:34
стрельба в школе в казани
александр хинштейн
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вячеслав володин
рустам минниханов
владимир колокольцев
казань
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, сообщил RT.Сегодня его владельцам при ненадлежащем хранении грозит до года лишения свободы, если оружие использовал другой человек, и это привело к смерти или тяжким последствиям. Если погибших двое и более, то срок возрастает до двух лет.Также известны случаи, когда ребенок берет оружие своих родителей: многие из таких историй заканчиваются трагедией, добавил эксперт."Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц", — говорится в тексте обращения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после вооруженного нападения на школу в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, 23 — пострадали. Огонь открыл 19-летний студент колледжа, на него официально зарегистрировано оружие. Разрешение было выдано незадолго до трагедии — 28 апреля.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827851.html
https://ria.ru/20210511/obschestvo-1731843233.html
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стрельба в школе в казани, александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вячеслав володин, рустам минниханов, владимир колокольцев, казань, общество

В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия

11:04 12.05.2021 (обновлено: 12:34 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа оружия в России
Продажа оружия в России - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ужесточить ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, сообщил RT.
Сегодня его владельцам при ненадлежащем хранении грозит до года лишения свободы, если оружие использовал другой человек, и это привело к смерти или тяжким последствиям. Если погибших двое и более, то срок возрастает до двух лет.
Также известны случаи, когда ребенок берет оружие своих родителей: многие из таких историй заканчиваются трагедией, добавил эксперт.
"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц", — говорится в тексте обращения.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после вооруженного нападения на школу в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.
В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, 23 — пострадали. Огонь открыл 19-летний студент колледжа, на него официально зарегистрировано оружие. Разрешение было выдано незадолго до трагедии — 28 апреля.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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Стрельба в школе в КазаниАлександр ХинштейнРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВячеслав ВолодинРустам МиннихановВладимир КолокольцевКазаньОбщество
 
 
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