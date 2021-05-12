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Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия
Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:52
2021-05-12T12:26
стрельба в школе в казани
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения огнестрелом.По его словам, это не связано со стрельбой в Казани — его полностью подготовили и внесли в нижнюю палату парламента еще в декабре прошлого года. Пискарев заметил, что авторы инициативы расширили список оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие. В документе также прописаны расширенные возможности для аннулирования уже выданных разрешений.В частности, депутаты предлагают исключить возможность легального владения огнестрелом для россиян, имеющих две и более судимости за преступления. Помимо этого, в законопроекте указан запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.Кроме того, силовики должны иметь возможность не только выдавать право на ношение оружия, но и проверять медицинские заключения, необходимые для лицензии, считают депутаты.Дополнительно прописаны основания для изъятия оружия и патронов у нетрезвых владельцев.Проектом предусматривается и внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в медиа и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".Пискарев сообщил, что рассмотреть инициативу в первом чтении депутаты могут уже 18 мая. Авторами законопроекта, помимо него, стали депутаты Эрнест Валеев, Фарит Ганиев, Георгий Карлов, Иван Квитка, Николай Рыжак.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека ранены. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в здание взорвал самодельное устройство и применил оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
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стрельба в школе в казани, россия, госдума рф, общество

Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия

09:52 12.05.2021 (обновлено: 12:26 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения огнестрелом.
По его словам, это не связано со стрельбой в Казани — его полностью подготовили и внесли в нижнюю палату парламента еще в декабре прошлого года.
Пискарев заметил, что авторы инициативы расширили список оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие. В документе также прописаны расширенные возможности для аннулирования уже выданных разрешений.
В частности, депутаты предлагают исключить возможность легального владения огнестрелом для россиян, имеющих две и более судимости за преступления. Помимо этого, в законопроекте указан запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.
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Кроме того, силовики должны иметь возможность не только выдавать право на ношение оружия, но и проверять медицинские заключения, необходимые для лицензии, считают депутаты.
Дополнительно прописаны основания для изъятия оружия и патронов у нетрезвых владельцев.
Проектом предусматривается и внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в медиа и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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Пискарев сообщил, что рассмотреть инициативу в первом чтении депутаты могут уже 18 мая. Авторами законопроекта, помимо него, стали депутаты Эрнест Валеев, Фарит Ганиев, Георгий Карлов, Иван Квитка, Николай Рыжак.
Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека ранены. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в здание взорвал самодельное устройство и применил оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.
Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
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