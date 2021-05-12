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Очистные сооружения Усмани в Липецкой области сдадут в конце лета
Очистные сооружения Усмани в Липецкой области сдадут в конце лета
Строительство очистных сооружений в городе Усмань Липецкой области вступило в завершающую стадию, в среду прошёл запуск станции, завершат работы к концу лета,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:41
2021-05-12T12:41
2021-05-12T12:41
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
усмань
общество
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Строительство очистных сооружений в городе Усмань Липецкой области вступило в завершающую стадию, в среду прошёл запуск станции, завершат работы к концу лета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что полностью запустить новые очистные сооружения в эксплуатацию планируют августе 2021 года. На реконструкцию и строительство нового объекта из областного бюджета выделено более 347 миллионов рублей.Основной объём работ был выполнен в 2020 году. В текущем смонтировали технологическое оборудование, провели отделку помещений, завершили железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику, доделали стены и крыши здания решёток и песколовок. Сейчас подрядчик приступил к пусконаладочным работам на чистой воде. В процессе выполняется настройка оборудования, наладка гидравлических систем, подано электроснабжение по постоянной схеме и ряд других работ.После завершения наладки на чистой воде будет произведён запуск очистных сооружений на хозяйственно-бытовом стоке и вывод на проектный режим. Их мощность составит пять тысяч кубических метров в сутки. По словам Артамонова, это существенно снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область, усмань, общество
ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости.
Строительство очистных сооружений в городе Усмань Липецкой области
вступило в завершающую стадию, в среду прошёл запуск станции, завершат работы к концу лета, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что полностью запустить новые очистные сооружения в эксплуатацию планируют августе 2021 года. На реконструкцию и строительство нового объекта из областного бюджета выделено более 347 миллионов рублей.
"Ситуация в Усмани непростая, так как износ старых очистных сооружений составляет почти 90%. Для районного города с населением почти 20 тысяч человек – это серьезная проблема, решение которой откладывать было нельзя", - прокомментировал губернатор Артамонов.
Основной объём работ был выполнен в 2020 году. В текущем смонтировали технологическое оборудование, провели отделку помещений, завершили железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику, доделали стены и крыши здания решёток и песколовок. Сейчас подрядчик приступил к пусконаладочным работам на чистой воде. В процессе выполняется настройка оборудования, наладка гидравлических систем, подано электроснабжение по постоянной схеме и ряд других работ.
После завершения наладки на чистой воде будет произведён запуск очистных сооружений на хозяйственно-бытовом стоке и вывод на проектный режим. Их мощность составит пять тысяч кубических метров в сутки. По словам Артамонова, это существенно снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект.