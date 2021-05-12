https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html
В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках
В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках
Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:10
2021-05-12T13:10
2021-05-12T13:10
россия
доминик рааб
андрей климов
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее МИД Великобритании распространил выдержки из речи главы ведомства Доминика Рааба, с которой чиновник планирует выступить 12 мая. В своем выступлении он намерен в очередной раз обвинить Россию и ряд других стран в осуществлении диверсий и кражи данных, в преступлениях в киберпространстве."Все, что здесь говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты", - сказал Климов.Он подчеркнул, что так называемые хакерские атаки, которые совершают люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа нарушений в киберпространстве. Это можно назвать "белым шумом", отметил Климов."При этом "доля вторжений с территории США в адрес России превышает 60% от общего числа", - привел пример законодатель.Он также отметил, что киберпреступлениями занимаются люди всех национальностей и во всех странах, это общая проблема.Говоря об объективных данных по количеству преступлений в цифровых преступлениях, сенатор подчеркнул, что опираться нужно именно на факты, "все остальное - лирика и антироссийский бред".
https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kiberataki-1731878125.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доминик рааб, андрей климов, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Обвинения России
в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
.
Ранее МИД Великобритании
распространил выдержки из речи главы ведомства Доминика Рааба
, с которой чиновник планирует выступить 12 мая. В своем выступлении он намерен в очередной раз обвинить Россию и ряд других стран в осуществлении диверсий и кражи данных, в преступлениях в киберпространстве.
"Все, что здесь говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что так называемые хакерские атаки, которые совершают люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа нарушений в киберпространстве. Это можно назвать "белым шумом", отметил Климов.
"При этом "доля вторжений с территории США
в адрес России превышает 60% от общего числа", - привел пример законодатель.
Он также отметил, что киберпреступлениями занимаются люди всех национальностей и во всех странах, это общая проблема.
Говоря об объективных данных по количеству преступлений в цифровых преступлениях, сенатор подчеркнул, что опираться нужно именно на факты, "все остальное - лирика и антироссийский бред".