https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html

В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках

В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках

Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:10

2021-05-12T13:10

2021-05-12T13:10

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доминик рааб

андрей климов

великобритания

сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее МИД Великобритании распространил выдержки из речи главы ведомства Доминика Рааба, с которой чиновник планирует выступить 12 мая. В своем выступлении он намерен в очередной раз обвинить Россию и ряд других стран в осуществлении диверсий и кражи данных, в преступлениях в киберпространстве."Все, что здесь говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты", - сказал Климов.Он подчеркнул, что так называемые хакерские атаки, которые совершают люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа нарушений в киберпространстве. Это можно назвать "белым шумом", отметил Климов."При этом "доля вторжений с территории США в адрес России превышает 60% от общего числа", - привел пример законодатель.Он также отметил, что киберпреступлениями занимаются люди всех национальностей и во всех странах, это общая проблема.Говоря об объективных данных по количеству преступлений в цифровых преступлениях, сенатор подчеркнул, что опираться нужно именно на факты, "все остальное - лирика и антироссийский бред".

https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kiberataki-1731878125.html

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россия, доминик рааб, андрей климов, великобритания, сша, в мире