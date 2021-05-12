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В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках
В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках
Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:10
2021-05-12T13:10
россия
доминик рааб
андрей климов
великобритания
сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее МИД Великобритании распространил выдержки из речи главы ведомства Доминика Рааба, с которой чиновник планирует выступить 12 мая. В своем выступлении он намерен в очередной раз обвинить Россию и ряд других стран в осуществлении диверсий и кражи данных, в преступлениях в киберпространстве."Все, что здесь говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты", - сказал Климов.Он подчеркнул, что так называемые хакерские атаки, которые совершают люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа нарушений в киберпространстве. Это можно назвать "белым шумом", отметил Климов."При этом "доля вторжений с территории США в адрес России превышает 60% от общего числа", - привел пример законодатель.Он также отметил, что киберпреступлениями занимаются люди всех национальностей и во всех странах, это общая проблема.Говоря об объективных данных по количеству преступлений в цифровых преступлениях, сенатор подчеркнул, что опираться нужно именно на факты, "все остальное - лирика и антироссийский бред".
https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kiberataki-1731878125.html
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россия, доминик рааб, андрей климов, великобритания, сша, в мире

В Совфеде ответили на обвинения США в адрес России в кибератаках

13:10 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения России в преступлениях в киберпространстве не подтверждено никакими данными, и можно расценивать как "антироссийский бред", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее МИД Великобритании распространил выдержки из речи главы ведомства Доминика Рааба, с которой чиновник планирует выступить 12 мая. В своем выступлении он намерен в очередной раз обвинить Россию и ряд других стран в осуществлении диверсий и кражи данных, в преступлениях в киберпространстве.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
09:10
МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России
"Все, что здесь говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что так называемые хакерские атаки, которые совершают люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа нарушений в киберпространстве. Это можно назвать "белым шумом", отметил Климов.
"При этом "доля вторжений с территории США в адрес России превышает 60% от общего числа", - привел пример законодатель.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
08:03В России
МИД перечислил источники кибератак на Россию
Он также отметил, что киберпреступлениями занимаются люди всех национальностей и во всех странах, это общая проблема.
Говоря об объективных данных по количеству преступлений в цифровых преступлениях, сенатор подчеркнул, что опираться нужно именно на факты, "все остальное - лирика и антироссийский бред".
 
РоссияДоминик РаабАндрей КлимовВеликобританияСШАВ мире
 
 
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