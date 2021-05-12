https://ria.ru/20210512/obvinenie-1732010007.html

Напавшему на школу в Казани предъявили обвинение по статье "убийство"

Напавшему на школу в Казани предъявили обвинение по статье "убийство"

Следствие предъявило обвинение напавшему на школу в Казани Ильназу Галявиеву по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, сообщил следователь в ходе... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:23

2021-05-12T18:23

2021-05-12T23:23

ильназ галявиев

россия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение напавшему на школу в Казани Ильназу Галявиеву по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, сообщил следователь в ходе первого судебного заседания, на котором рассматривается мера пресечения задержанному."Ему предъявлено обвинение (в убийстве двух и более лиц), вину в совершении которого он признал полностью", - сказал следователь.По данным следствия,19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21. Юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел. 2021-05-12T18:23 true PT0M14S

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