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Напавшему на школу в Казани предъявили обвинение по статье "убийство"
Напавшему на школу в Казани предъявили обвинение по статье "убийство"
Следствие предъявило обвинение напавшему на школу в Казани Ильназу Галявиеву по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, сообщил следователь в ходе... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:23
2021-05-12T18:23
2021-05-12T23:23
ильназ галявиев
россия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение напавшему на школу в Казани Ильназу Галявиеву по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, сообщил следователь в ходе первого судебного заседания, на котором рассматривается мера пресечения задержанному."Ему предъявлено обвинение (в убийстве двух и более лиц), вину в совершении которого он признал полностью", - сказал следователь.По данным следствия,19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21. Юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда
Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел.
2021-05-12T18:23
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ильназ галявиев, россия, видео, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия