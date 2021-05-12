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Гутерреш прокомментировал обращение преследуемых в Латвии журналистов

Гутерреш прокомментировал обращение преследуемых в Латвии журналистов

Генсек ООН Антониу Гутереш посоветовал латвийским русскоязычным журналистам, которые подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность в стране, РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:34

2021-05-12T23:34

2021-05-12T23:34

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутереш посоветовал латвийским русскоязычным журналистам, которые подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность в стране, обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека.В начале мая журналист из Латвии Андрей Яковлев направил письмо Гутерришу в связи с преследованием в стране русскоязычных журналистов за их профессиональную деятельность, а также записал видеообращение."Я не знаком с деталями этой ситуации, но принцип ясен. Это свобода прессы. Это важнейший инструмент в том, что касается любого современного общества, и это важнейший принцип с точки зрения уважения прав человека. Верховный комиссар ООН по правам человека, как вы знаете, очень активно занимается этим вопросом. Если есть какие-то жалобы, которые выдвигаются журналистами в какой бы то ни было стране мира, я уверен, что он их внимательно рассмотрит", - сказал Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.В свою очередь российский министр посоветовал обратиться также с этим вопросом к помощнику по вопросам прав человека."Ситуация достаточно пикантная, потому что у генерального секретаря есть, наряду с комиссаром по правам человека, еще помощник по вопросам прав человека. Он как раз из Латвии. Поэтому я думаю, что если это видео попадет к этому господину, то это будет важно для проработки вашего обращения", - добавил Лавров.Ранее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210512/guterresh-1732029444.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/evrokomissiya-1732029784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/pase-1601449756.html

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