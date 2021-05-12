https://ria.ru/20210512/nko-1731896731.html

Мишустин рассказал о господдержке социально ориентированных НКО

Мишустин рассказал о господдержке социально ориентированных НКО

Более 33 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) получили государственную поддержку в прошлом году, сообщил в среду премьер-министр РФ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:35

2021-05-12T10:35

2021-05-12T10:35

россия

фонд президентских грантов

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 33 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) получили государственную поддержку в прошлом году, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.Он отметил, что правительство оказало помощь НКО по поручению президента."Их работа заслуживает самого большого уважения. Вместе с регионами и Фондом президентских грантов мы поддержали более 33 тысяч таких организаций", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210115/granty-1593119486.html

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2021

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россия, фонд президентских грантов, михаил мишустин, госдума рф, общество