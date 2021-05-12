https://ria.ru/20210512/napryazhennost-1731968152.html

Патрушев заявил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа

Патрушев заявил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа

Активизируются попытки из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму и проведением Всероссийской переписи населения, заявил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:21

2021-05-12T15:21

2021-05-12T16:19

россия

николай патрушев

безопасность

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МУРМАНСК, 12 мая – РИА Новости. Активизируются попытки из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму и проведением Всероссийской переписи населения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности", - сказал он на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России"."С этой целью необходимо усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения фейковой информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210512/terakt-1731951080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, безопасность