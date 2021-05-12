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Патрушев заявил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа
Патрушев заявил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа
Активизируются попытки из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму и проведением Всероссийской переписи населения, заявил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:21
2021-05-12T16:19
россия
николай патрушев
безопасность
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МУРМАНСК, 12 мая – РИА Новости. Активизируются попытки из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму и проведением Всероссийской переписи населения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности", - сказал он на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России"."С этой целью необходимо усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения фейковой информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации", - подчеркнул он.
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россия, николай патрушев, безопасность

Патрушев заявил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа

15:21 12.05.2021 (обновлено: 16:19 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 12 мая – РИА Новости. Активизируются попытки из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму и проведением Всероссийской переписи населения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности", - сказал он на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".
"С этой целью необходимо усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения фейковой информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
14:17
Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году
 
РоссияНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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