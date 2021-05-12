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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
https://ria.ru/20210512/muzei-1732041780.html
В Архангельской области "перезапустят" краеведческие музеи
В Архангельской области "перезапустят" краеведческие музеи
Власти Архангельской области совместно с министерством культуры РФ намерены обновить библиотечные фонды, вдохнуть новую жизнь в краеведческие музеи,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:59
2021-05-12T22:19
архангельская область
россия
ольга любимова
александр цыбульский
архангельская область
холмогорский район
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая - РИА Новости. Власти Архангельской области совместно с министерством культуры РФ намерены обновить библиотечные фонды, вдохнуть новую жизнь в краеведческие музеи, отреставрировать ряд объектов культуры, продолжать работу по сохранению объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Ход реализации национального проекта "Культура", реконструкцию Новодвинского городского культурного центра и ряд других проектов обсудили на встрече министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Одной из главных тем обсуждения стало выполнение нацпроекта "Культура" в регионе. Цыбульский поблагодарил федеральное министерство за помощь в реализации нацпроекта и участие в развитии сферы культуры Архангельской области."Большой популярностью пользуются модельные библиотеки, и мы стараемся это направление поддерживать. Они стали местом, где посетители разных возрастов найдут себе занятие по душе и с удовольствием проведут свободное время", – рассказал губернатор.Министр отметила, что модельные библиотеки действительно меняют подходы к работе и становятся востребованными. Она также предложила совместно проработать вопрос обновления библиотечных фондов. Минкультуры России уже подготовило проект, который предусматривает субсидии субъектам Российской Федерации. По мнению главы ведомства, это окажет существенную поддержку в комплектовании книжных фондов необходимой литературой."Следующим шагом в нашей работе будет "перезапуск" краеведческих музеев. Нам нужно сделать эти учреждения популярными для посетителей", – пояснила Любимова. Еще одной темой обсуждения стал вопрос сохранения и охраны объектов культурного наследия на территории Архангельской области. В первую очередь обсуждалась комплексная концепция развития Соловецкого архипелага до 2035 года, которая отражает общие подходы и принципы к развитию и сохранению территории.В ходе рабочей встречи также обсуждались ремонтно-реставрационные работы здания, где планируется разместить Детскую музыкальную школу №1 Баренцева региона, возможное обновление экспозиции Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в Холмогорском районе и проведение реконструкции здания Новодвинского городского культурного центра, включение объекта в федеральную программу реновации объектов культуры.
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россия, ольга любимова, александр цыбульский, архангельская область, холмогорский район

В Архангельской области "перезапустят" краеведческие музеи

21:59 12.05.2021 (обновлено: 22:19 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая - РИА Новости. Власти Архангельской области совместно с министерством культуры РФ намерены обновить библиотечные фонды, вдохнуть новую жизнь в краеведческие музеи, отреставрировать ряд объектов культуры, продолжать работу по сохранению объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ход реализации национального проекта "Культура", реконструкцию Новодвинского городского культурного центра и ряд других проектов обсудили на встрече министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Одной из главных тем обсуждения стало выполнение нацпроекта "Культура" в регионе. Цыбульский поблагодарил федеральное министерство за помощь в реализации нацпроекта и участие в развитии сферы культуры Архангельской области.
"Большой популярностью пользуются модельные библиотеки, и мы стараемся это направление поддерживать. Они стали местом, где посетители разных возрастов найдут себе занятие по душе и с удовольствием проведут свободное время", – рассказал губернатор.
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Министр отметила, что модельные библиотеки действительно меняют подходы к работе и становятся востребованными. Она также предложила совместно проработать вопрос обновления библиотечных фондов. Минкультуры России уже подготовило проект, который предусматривает субсидии субъектам Российской Федерации. По мнению главы ведомства, это окажет существенную поддержку в комплектовании книжных фондов необходимой литературой.
"Следующим шагом в нашей работе будет "перезапуск" краеведческих музеев. Нам нужно сделать эти учреждения популярными для посетителей", – пояснила Любимова. Еще одной темой обсуждения стал вопрос сохранения и охраны объектов культурного наследия на территории Архангельской области. В первую очередь обсуждалась комплексная концепция развития Соловецкого архипелага до 2035 года, которая отражает общие подходы и принципы к развитию и сохранению территории.
В ходе рабочей встречи также обсуждались ремонтно-реставрационные работы здания, где планируется разместить Детскую музыкальную школу №1 Баренцева региона, возможное обновление экспозиции Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в Холмогорском районе и проведение реконструкции здания Новодвинского городского культурного центра, включение объекта в федеральную программу реновации объектов культуры.

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