https://ria.ru/20210512/muzei-1732041780.html

В Архангельской области "перезапустят" краеведческие музеи

В Архангельской области "перезапустят" краеведческие музеи

Власти Архангельской области совместно с министерством культуры РФ намерены обновить библиотечные фонды, вдохнуть новую жизнь в краеведческие музеи,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:59

2021-05-12T21:59

2021-05-12T22:19

архангельская область

россия

ольга любимова

александр цыбульский

архангельская область

холмогорский район

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая - РИА Новости. Власти Архангельской области совместно с министерством культуры РФ намерены обновить библиотечные фонды, вдохнуть новую жизнь в краеведческие музеи, отреставрировать ряд объектов культуры, продолжать работу по сохранению объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Ход реализации национального проекта "Культура", реконструкцию Новодвинского городского культурного центра и ряд других проектов обсудили на встрече министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Одной из главных тем обсуждения стало выполнение нацпроекта "Культура" в регионе. Цыбульский поблагодарил федеральное министерство за помощь в реализации нацпроекта и участие в развитии сферы культуры Архангельской области."Большой популярностью пользуются модельные библиотеки, и мы стараемся это направление поддерживать. Они стали местом, где посетители разных возрастов найдут себе занятие по душе и с удовольствием проведут свободное время", – рассказал губернатор.Министр отметила, что модельные библиотеки действительно меняют подходы к работе и становятся востребованными. Она также предложила совместно проработать вопрос обновления библиотечных фондов. Минкультуры России уже подготовило проект, который предусматривает субсидии субъектам Российской Федерации. По мнению главы ведомства, это окажет существенную поддержку в комплектовании книжных фондов необходимой литературой."Следующим шагом в нашей работе будет "перезапуск" краеведческих музеев. Нам нужно сделать эти учреждения популярными для посетителей", – пояснила Любимова. Еще одной темой обсуждения стал вопрос сохранения и охраны объектов культурного наследия на территории Архангельской области. В первую очередь обсуждалась комплексная концепция развития Соловецкого архипелага до 2035 года, которая отражает общие подходы и принципы к развитию и сохранению территории.В ходе рабочей встречи также обсуждались ремонтно-реставрационные работы здания, где планируется разместить Детскую музыкальную школу №1 Баренцева региона, возможное обновление экспозиции Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в Холмогорском районе и проведение реконструкции здания Новодвинского городского культурного центра, включение объекта в федеральную программу реновации объектов культуры.

https://ria.ru/20210405/festival-1604319860.html

https://ria.ru/20210416/dorogi-1728653823.html

россия

архангельская область

холмогорский район

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россия, ольга любимова, александр цыбульский, архангельская область, холмогорский район