https://ria.ru/20210512/mishustin-1731971164.html

Мишустин: меры поддержки сэкономили бизнесу сотни миллиардов рублей

Мишустин: меры поддержки сэкономили бизнесу сотни миллиардов рублей

Меры поддержки правительства на фоне преодолений последствий коронавируса помогли бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:31

2021-05-12T15:31

2021-05-12T15:31

россия

александр калинин

борис титов

михаил мишустин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731900636_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_85adcc5dd5bcbb8966a3df8c4388ba08.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Меры поддержки правительства на фоне преодолений последствий коронавируса помогли бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Государство приняло на себя большую часть финансовой нагрузки, в том числе на заработную плату, субсидии на средства индивидуальной защиты", - заявил он.Мишустин напомнил, что правительство задействовало широкий спектр экономических инструментов: компании получили отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате, бессрочно был снижен вдвое размер страховых взносов для МСП, введены льготные кредитные программы."Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около трехсот миллиардов рублей, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей – еще почти 100 миллиардов рублей. Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие", - подчеркнул премьер."В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние предприниматели", - добавил он.Закон о снижении в два раза - до 15% - страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов, действует с 1 апреля 2020 года.В ноябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что малый и средний бизнес в России начал отказываться от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него.В январе глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин оценивал экономию от меры в 350 миллиардов рублей в 2020 году, а в 2021 году ожидал, что она будет больше.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731910112.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731969824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр калинин, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, экономика