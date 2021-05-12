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Мишустин: меры поддержки сэкономили бизнесу сотни миллиардов рублей
Мишустин: меры поддержки сэкономили бизнесу сотни миллиардов рублей
Меры поддержки правительства на фоне преодолений последствий коронавируса помогли бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:31
2021-05-12T15:31
россия
александр калинин
борис титов
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Меры поддержки правительства на фоне преодолений последствий коронавируса помогли бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Государство приняло на себя большую часть финансовой нагрузки, в том числе на заработную плату, субсидии на средства индивидуальной защиты", - заявил он.Мишустин напомнил, что правительство задействовало широкий спектр экономических инструментов: компании получили отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате, бессрочно был снижен вдвое размер страховых взносов для МСП, введены льготные кредитные программы."Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около трехсот миллиардов рублей, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей – еще почти 100 миллиардов рублей. Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие", - подчеркнул премьер."В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние предприниматели", - добавил он.Закон о снижении в два раза - до 15% - страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов, действует с 1 апреля 2020 года.В ноябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что малый и средний бизнес в России начал отказываться от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него.В январе глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин оценивал экономию от меры в 350 миллиардов рублей в 2020 году, а в 2021 году ожидал, что она будет больше.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731910112.html
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россия, александр калинин, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин: меры поддержки сэкономили бизнесу сотни миллиардов рублей

15:31 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Меры поддержки правительства на фоне преодолений последствий коронавируса помогли бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Государство приняло на себя большую часть финансовой нагрузки, в том числе на заработную плату, субсидии на средства индивидуальной защиты", - заявил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
11:28
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Мишустин напомнил, что правительство задействовало широкий спектр экономических инструментов: компании получили отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате, бессрочно был снижен вдвое размер страховых взносов для МСП, введены льготные кредитные программы.
"Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около трехсот миллиардов рублей, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей – еще почти 100 миллиардов рублей. Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие", - подчеркнул премьер.
"В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние предприниматели", - добавил он.
Закон о снижении в два раза - до 15% - страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов, действует с 1 апреля 2020 года.
В ноябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что малый и средний бизнес в России начал отказываться от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него.
В январе глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин оценивал экономию от меры в 350 миллиардов рублей в 2020 году, а в 2021 году ожидал, что она будет больше.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
15:27
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РоссияАлександр КалининБорис ТитовМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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