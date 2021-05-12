https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html

Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде

Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде

Власти РФ направляют все возможные усилия на то, чтобы граждане страны получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома, заявил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:49

2021-05-12T14:49

2021-05-12T14:49

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ направляют все возможные усилия на то, чтобы граждане страны получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме РФ."Мы, вы знаете, максимально сейчас движемся к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти какие-то, либо даже в МФЦ, но на сегодняшний день очень много сделано - количество пользователей сейчас сервиса портала в 2 раза больше, чем прошлый год. Сейчас примерно 56 миллионов человек, получили порядка 230 миллионов государственных услуг за прошлый год люди и это тоже плюс 50% к прошлому году", - рассказал Мишустин.По его словам, проведено почти 85 миллионов платежей по оплате государственной пошлины, штрафов или налоговой задолженности, на более 80 миллиардов рублей."На пике сейчас обрабатывается более 7 тысяч запросов в секунду – это очень серьезный результат", - добавил он.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html

https://ria.ru/20210426/gosuslugi-1729934130.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество