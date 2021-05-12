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https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html
Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде
Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде
Власти РФ направляют все возможные усилия на то, чтобы граждане страны получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома, заявил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:49
2021-05-12T14:49
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ направляют все возможные усилия на то, чтобы граждане страны получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме РФ."Мы, вы знаете, максимально сейчас движемся к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти какие-то, либо даже в МФЦ, но на сегодняшний день очень много сделано - количество пользователей сейчас сервиса портала в 2 раза больше, чем прошлый год. Сейчас примерно 56 миллионов человек, получили порядка 230 миллионов государственных услуг за прошлый год люди и это тоже плюс 50% к прошлому году", - рассказал Мишустин.По его словам, проведено почти 85 миллионов платежей по оплате государственной пошлины, штрафов или налоговой задолженности, на более 80 миллиардов рублей."На пике сейчас обрабатывается более 7 тысяч запросов в секунду – это очень серьезный результат", - добавил он.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html
https://ria.ru/20210426/gosuslugi-1729934130.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде

14:49 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ направляют все возможные усилия на то, чтобы граждане страны получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме РФ.
"Мы, вы знаете, максимально сейчас движемся к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти какие-то, либо даже в МФЦ, но на сегодняшний день очень много сделано - количество пользователей сейчас сервиса портала в 2 раза больше, чем прошлый год. Сейчас примерно 56 миллионов человек, получили порядка 230 миллионов государственных услуг за прошлый год люди и это тоже плюс 50% к прошлому году", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
10:14
Мишустин: 2020 год показал, как должна работать система госуправления
По его словам, проведено почти 85 миллионов платежей по оплате государственной пошлины, штрафов или налоговой задолженности, на более 80 миллиардов рублей.
"На пике сейчас обрабатывается более 7 тысяч запросов в секунду – это очень серьезный результат", - добавил он.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:00
На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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