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Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения
Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения
Правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место создает 7-8 дополнительных в смежных секторах, в том числе это авиа- и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:28
2021-05-12T11:28
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место создает 7-8 дополнительных в смежных секторах, в том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место способно создавать 7-8 дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения

11:28 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место создает 7-8 дополнительных в смежных секторах, в том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место способно создавать 7-8 дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение", - сказал Мишустин.
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