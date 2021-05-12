https://ria.ru/20210512/mishustin-1731910112.html

Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения

Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения

Правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место создает 7-8 дополнительных в смежных секторах, в том числе это авиа- и... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:28

2021-05-12T11:28

2021-05-12T11:28

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731899955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322a595754d07e73b1f70ae4871a39e6.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место создает 7-8 дополнительных в смежных секторах, в том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место способно создавать 7-8 дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210415/turoperatory-1728394092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика