https://ria.ru/20210512/mishustin-1731896839.html
Мишустин оценил темпы строительства стационаров для заболевших COVID-19
Мишустин оценил темпы строительства стационаров для заболевших COVID-19
Количество инфекционных коек в России для заболевших коронавирусом за год увеличилось в пять раз, было построено свыше 40 инфекционных стационаров, сообщил в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:35
2021-05-12T10:35
2021-05-12T10:54
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731895986_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_ae704dc6a7f6db2c32955d368621d0c5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество инфекционных коек в России для заболевших коронавирусом за год увеличилось в пять раз, было построено свыше 40 инфекционных стационаров, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По всей стране в больницах создавали дополнительные места для заболевших коронавирусом. За год количество оборудованных инфекционных коек выросло более чем в пять раз. Было построено свыше 40 инфекционных стационаров", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731895986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be98ff403c52b46d83668016eab78248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество