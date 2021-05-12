https://ria.ru/20210512/mishustin-1731896839.html

Мишустин оценил темпы строительства стационаров для заболевших COVID-19

Мишустин оценил темпы строительства стационаров для заболевших COVID-19

Количество инфекционных коек в России для заболевших коронавирусом за год увеличилось в пять раз, было построено свыше 40 инфекционных стационаров, сообщил в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:35

2021-05-12T10:35

2021-05-12T10:54

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество инфекционных коек в России для заболевших коронавирусом за год увеличилось в пять раз, было построено свыше 40 инфекционных стационаров, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По всей стране в больницах создавали дополнительные места для заболевших коронавирусом. За год количество оборудованных инфекционных коек выросло более чем в пять раз. Было построено свыше 40 инфекционных стационаров", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html

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2021

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество