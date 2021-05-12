https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892857.html
Мишустин заявил о создании мощного "санитарного щита" в России
Мишустин заявил о создании мощного "санитарного щита" в России
Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:15
2021-05-12T10:15
2021-05-12T15:42
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава кабмина поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта "О биологической безопасности", который создал правовые основы для развертывания такой системы.Двадцать первого апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что стране необходим "мощный и надежный щит", который при потенциальном появлении новой инфекции позволит за четыре дня разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную вакцину. Почти сразу в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор уже разработал соответствующую стратегию. По данным "Фармацевтического вестника", она включает четыре проекта в области внедрения новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз; введения новых образовательных программ в систему здравоохранения; развития национальной лабораторной диагностики; а также ускорения массового тестирования и вакцинации.Предполагается, что в текущем году для быстрого создания вакцин должны спроектировать четыре технологические платформы, к 2024 году их количество увеличится до шести.
https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия
приступила к созданию мощного "санитарного щита", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного", — сказал он, выступая в Госдуме
с отчетом о работе правительства за год.
Глава кабмина поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта "О биологической безопасности", который создал правовые основы для развертывания такой системы.
Двадцать первого апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин
заявил, что стране необходим "мощный и надежный щит", который при потенциальном появлении новой инфекции позволит за четыре дня разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную вакцину. Почти сразу в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор
уже разработал соответствующую стратегию.
По данным "Фармацевтического вестника", она включает четыре проекта в области внедрения новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз; введения новых образовательных программ в систему здравоохранения; развития национальной лабораторной диагностики; а также ускорения массового тестирования и вакцинации.
Предполагается, что в текущем году для быстрого создания вакцин должны спроектировать четыре технологические платформы, к 2024 году их количество увеличится до шести.