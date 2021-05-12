https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html
Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:09
2021-05-12T10:09
2021-05-12T10:11
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284698_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_241daad99aa81ca7495145af52a2b8c3.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284698_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_55a00b547f1271afe7278afad3bea627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин