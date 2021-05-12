https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:09

2021-05-12T10:09

2021-05-12T10:11

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин