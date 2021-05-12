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Распространение коронавируса
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Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром
Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром
Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:52
2021-05-12T21:38
россия
антониу гутерреш
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны."Мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар: огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, поэтому существует риск, что существующие сейчас вакцины будут неэффективны, поэтому очень важно для всех нас, чтобы все люди по всему миру были вакцинированы", - сказал генсек ООН по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
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россия, антониу гутерреш, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирусы, оон

Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром

20:52 12.05.2021 (обновлено: 21:38 12.05.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongРаспределение пациентов у которых проявились симптомы COVID-19 в медицинском центре в Лос-Анджелесе
Распределение пациентов у которых проявились симптомы COVID-19 в медицинском центре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны.
"Мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар: огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, поэтому существует риск, что существующие сейчас вакцины будут неэффективны, поэтому очень важно для всех нас, чтобы все люди по всему миру были вакцинированы", - сказал генсек ООН по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
 
Распространение коронавирусаРоссияАнтониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19КоронавирусыООН
 
 
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