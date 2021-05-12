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Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром
Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром
Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:52
2021-05-12T20:52
2021-05-12T21:38
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны."Мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар: огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, поэтому существует риск, что существующие сейчас вакцины будут неэффективны, поэтому очень важно для всех нас, чтобы все люди по всему миру были вакцинированы", - сказал генсек ООН по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
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россия, антониу гутерреш, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирусы, оон