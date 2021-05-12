https://ria.ru/20210512/koronavirus-1732035315.html

Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром

Генсек ООН сравнил распространение коронавируса с лесным пожаром

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:52

2021-05-12T20:52

2021-05-12T21:38

россия

антониу гутерреш

здоровье - общество

москва

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591912725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_440733bf72bcb6f44dc6347e8c8f56ad.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны."Мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар: огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса, поэтому существует риск, что существующие сейчас вакцины будут неэффективны, поэтому очень важно для всех нас, чтобы все люди по всему миру были вакцинированы", - сказал генсек ООН по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антониу гутерреш, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирусы, оон