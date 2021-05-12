https://ria.ru/20210512/koronavirus-1732019236.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки более чем на 33 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки более чем на 33 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 651, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:02
2021-05-12T19:02
2021-05-12T19:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969421_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_e587e5a7896f303b161a1a8516d51866.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 651, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,7 миллиона зараженных, скончались более 582 тысяч пациентов с COVID-19.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969421_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_391290788d01956773668b150896f642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире