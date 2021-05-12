https://ria.ru/20210512/koronavirus-1732019236.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки более чем на 33 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки более чем на 33 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 651, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:02

2021-05-12T19:02

2021-05-12T19:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 651, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,7 миллиона зараженных, скончались более 582 тысяч пациентов с COVID-19.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире